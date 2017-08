Dr Alain Konseybo est médecin, chef du service collecte au niveau du Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou. Avec lui, nous avons abordé différentes questions relatives au don de sang dont la gratuité de ce sang et la motivation des donneurs. Il nous fait comprendre que « le don de sang doit être gratuit, bénévole et volontaire ».

Est-il facile de gérer un Centre de transfusion sanguine ?

Tout ce qui concerne la santé est assez délicat. Donc, il est évident que c'est difficile de gérer un service de santé, quel qu'en soit la forme, encore plus un centre de transfusion sanguine, parce qu'au niveau du système de santé c'est un peu nouveau, en ce sens que le Centre national de transfusion sanguine date de 2000. Pour le moment, c'est difficile de changer ce qui existe tant au niveau des donneurs qu'au niveau des praticiens, parce qu'avant, on avait juste une banque de sang au niveau des hôpitaux, qui donnait du sang aux praticiens. Maintenant, c'est un centre qui a des règles que les praticiens doivent suivre. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, que ce soit les paramédicaux ou les médecins, n'ont pas reçu une formation complète en matière de transfusion sanguine. Donc, c'est assez difficile pour nous.

Le don de sang est-il un réflexe pour les Burkinabè ?

Oui et non. Oui, parce que quand on se compare à la sous-région, le Burkina Faso peut se féliciter en matière de don de sang, parce qu'il y a un travail énorme qui a été abattu. De plus en plus de Burkinabè se déplacent d'eux-mêmes sans qu'on n'ait besoin de les appeler pour un don de sang. Ce qui est notable, parce que, dans la majorité des pays qui nous entourent, c'est toujours des dons familiaux ou des dons de remplacement. Mais, un réflexe altruiste, sans savoir qui va en bénéficier, il n'y a pas beaucoup qui le font. Par contre, au Burkina, presque 70% de nos dons se composent de donneurs qui viennent d'eux-mêmes, sans forcément savoir qui va bénéficier de leur sang.

Non, parce que nous n'avons toujours pas atteint le niveau où nous pouvons nous vanter qu'aucun Burkinabè ne meurt par manque de sang. Il y a toujours un travail à faire pour que nous puissions atteindre cet objectif de zéro décès par manque de sang au Burkina Faso.

En quoi consiste le travail qui doit être fait ?

C'est un travail de sensibilisation et de conscientisation. La médecine évolue. Nous sommes pour le moment à une première étape où nous parlons de don de sang. Il arrivera un moment où l'on parlera de don d'organes. Si pour la première étape, il y a un frein, quand notre médecine va évoluer au don d'organes, nous n'aurons pas de volontaires. Le travail est de faire en sorte que les gens arrivent à accepter que l'on puisse aider quelqu'un sans le connaître. Et cela dépasse le cadre médical, il faut qu'il y ait cette fraternité qui existait dans nos sociétés et qui, avec la modernité, a disparu. Alors que pour le don de sang, c'est là où les barrières doivent tomber, parce que la science n'a pas encore inventé le sang. C'est pourquoi on incite les grands donneurs à venir avec leurs enfants, pour qu'ils voient déjà le réflexe de leurs parents.

Qui est habilité à donner son sang ?

Au Burkina Faso, la loi a fixé des conditions d'âge. Il faut être majeur, c'est-à-dire avoir 18 ans au minimum et 60 ans au maximum. Au niveau médical, il faut peser au moins 50 kilogrammes et être en bonne santé apparente.

Les poches de sang que vous récoltez couvrent-elles vos besoins en sang ?

Non. Les besoins sont estimés à 180 000 poches par an pour le Burkina Faso, parce que l'OMS fixe un objectif de 1% de la population pour qu'une société ou un pays, soit au-dessus du besoin. C'est-à-dire que si vous avez une population de 18 millions d'habitants, si 180 000 personnes donnent du sang dans l'année, aucun Burkinabè ne va mourir par manque de sang. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous peinons à avoir 100 000 poches. Donc, il y a un gap de près de 80 000 poches. Ce que nous arrivons à collecter pour le moment, n'arrive donc pas à couvrir tous les besoins du Burkina Faso.

Y a -t-il une augmentation des personnes qui donnent leur sang ?

Au niveau de la base de données, c'est assez difficile à apprécier. Mais, il y a une augmentation significative du nombre de personnes qui donnent leur sang. Le centre de Ouagadougou, quand il ouvrait, au niveau de son site fixe, il y avait en moyenne 3 à 5 donneurs par jour en 2005. Le meilleur donneur, c'est celui qui donne régulièrement. Non seulement cela nous permet d'avoir du sang tout le temps, mais aussi parce qu'avec le donneur régulier, nous n'avons plus d'inquiétudes. Nous savons qu'il est déjà apte et quand nous prenons son nom, nous sommes un peu plus sûrs que par rapport à celui qui donne de façon ponctuelle. Il faut qu'un travail soit fait pour que nous ayions de plus en plus de donneurs assez fidèles qui puissent donner régulièrement du sang au moins deux à trois fois par an.

Qu'est-ce qui est fait pour fidéliser les donneurs de sang ponctuels ?

Selon l'OMS, pour un sang de qualité, on ne doit pas récompenser un donneur de sang. On ne doit pas intéresser le don de sang. C'est-à-dire que le don de sang doit être gratuit, bénévole, volontaire. On ne doit pas forcer le donneur, parce que si le donneur n'accepte pas de dire la vérité de son plein gré lors du questionnaire, il peut transmettre des maladies à celui qui va recevoir son sang. Les examens ne peuvent pas vérifier toutes les maladies. Une fois que le don de sang est rémunéré, ou s'il y a un encouragement particulier, le don de sang devient comme une compétition.

Le donneur, même s'il vit des situations qui interdisent le don, sera tenté de tricher, parce qu'il veut une récompense. C'est ce qui fait que le don de sang doit être bénévole et volontaire. C'est la grosse difficulté, parce qu'en Afrique, encourager revient à donner quelque chose. Motiver revient à donner quelque chose. Ce qui fait que tout ce que nous avons comme éléments de motivation ce sont les encouragements, les lettres de félicitations et autres. Les gens trouvent que ceux-ci sont inutiles, parce que pour eux, pour qu'on les motive réellement à donner leur sang, il faut quelque chose de matériel.

Il y a certains qui veulent qu'on leur donne du riz, de l'huile, des cartes de donneurs qui leur permettent d'avoir des soins gratuitement. Alors qu'il faut que le donneur n'attende rien d'autre que la satisfaction morale d'avoir accompli un devoir, d'avoir aidé son prochain. Il est difficile de fidéliser le donneur, parce que ceux qui comprennent les choses, qui acceptent, chaque trois mois pour les hommes et chaque quatre mois pour les femmes, de donner leur sang, sont toujours minoritaires. Il faut que les gens acceptent un changement de comportement. Il ne faut pas attendre quelque chose en faisant le don de sang.

Est-ce qu'après la collecte, des poches s'avèrent souvent inutilisables ?

Si nous étions à un niveau de compréhension, il y a ce qu'on appelle l'auto-exclusion. Quand vous ne remplissez pas un certain nombre de conditions, vous savez vous-même que vous ne pouvez pas faire un don de sang. Par exemple, si vous avez eu des relations sexuelles occasionnelles non protégées, vous êtes dans une contre-indication temporaire. Il faut un certain temps. Si vous avez un certain nombre de partenaires, vous ne pouvez pas donner du sang. Si vous avez déjà consommé la drogue ou que vous prenez la drogue, vous ne pouvez pas donner du sang.

Si vous avez fait des tatouages ou des percings il y a moins d'un an, vous ne pouvez pas donner du sang. Si vous avez été opéré en moins de six mois, vous ne pouvez pas donner du sang. Si vous allaitez un enfant qui a moins de six mois, vous ne pouvez pas donner du sang. Quand on est au courant de cela, on peut facilement faire l'exclusion. Malheureusement, ce qui se fait ici, c'est que les gens s'organisent. Ils invitent les gens à venir faire le don de sang et pire, on dit au donneur que s'il fait un don de sang, il bénéficiera d'un certain nombre d'examens gratuitement. Ce qui amène des donneurs à ne pas répondre avec sincérité au questionnaire qu'on leur soumet, parce qu'ils veulent bénéficier d'examens gratuits. Cela fait que nous prenons parfois beaucoup de poches qui sont inutilisables, parce que certains donnent leur sang pour avoir des cadeaux. A la fin, ils ont leurs résultats, mais nous nous retrouvons avec une poche qui n'est pas utilisable alors qu'actuellement, la poche de sang au Burkina Faso est gratuite, et vous et moi, nous contribuons à près de 35 000 F CFA pour une poche de sang. Donc, une poche de sang collectée non utilisable fait 35 000 F CFA de gaspillés.

Pouvez-vous nous situer sur le nombre de poches de sang inutilisables lors d'une collecte ?

On ne parlera pas de nombre de poches inutilisables, mais de taux, de marqueurs. Et ce qui est recherché, c'est le VIH, l'Hépatite B, l'Hépatite C, la syphilis. Ce sont ces quatre maladies qui sont recherchées et qui peuvent être transmises par la transfusion sanguine. Les taux sont parfois élevés. Au niveau national, nous sommes à moins de 1% de taux de prévalence pour le VIH mais, au niveau des poches de sang, c'est de 2 à 3%. Alors que l'idéal, c'est 0%. La politique actuelle, ce n'est pas de faire sortir forcément ces données, parce qu'on veut que les gens viennent donner leur sang.

Quelle conclusion tirez-vous de ces statistiques ?

Il faut travailler à diminuer le nombre de poches inutilisables. Cela permet à certaines personnes d'avoir des résultats et d'avoir un début de prise en charge.

Quelles infections courantes rencontrez-vous souvent ?

Le VIH, l'Hépatite B, l'Hépatite C, la syphilis. Au premier plan, c'est l'hépatite B. Et ce, pour plusieurs raisons, parce que même au niveau de la population, le nombre de personnes souffrant de cette maladie est assez élevé.

Est-ce qu'au Centre national de transfusion sanguine (CNTS), on vend le sang ?

Au Burkina Faso, le sang est gratuit, mais il est important de préciser le contexte. Si vous vous rendez dans une formation sanitaire publique, sur toute la ligne, le sang est gratuit. Ce qui vous sera demandé, c'est le transfuseur. Pour connaître le groupe sanguin du malade, on demandera de payer l'examen. Si vous êtes dans une formation sanitaire privée ou semi-privée, il y a des frais et ces formations privées ne bénéficient pas de la subvention de l'Etat. Donc, on vous facturera l'acte transfusionnel qui est différent de la poche. Il y a aussi des frais de transport et des frais pour l'acte transfusionnel. Sinon, si on essaie de vous vendre le sang, vous partez directement voir la police ou le CNTS et nous allons porter plainte contre la structure ou la personne qui veut vendre le sang. Et puis, il n'y a de spéculation que là où il y a rareté ou manque de sang. Devant la mort, un parent oublie tout ce qu'il y a comme éthique, ce qui l'intéresse, c'est de sauver son proche, peu importe le prix à payer.

Quelles difficultés rencontrez-vous au CNTS ?

Ce sont les mêmes difficultés qu'au niveau du système de santé. La demande est forte. Nous avons des problèmes de matériels. Nous n'avons pas assez de personnel. L'Etat fait des efforts, mais du moment où c'est gratuit, on a du mal à faire des prospections pour pouvoir faire des acquisitions.

Les collectes organisées par les structures sont bien, mais il est idoine que les donneurs se déplacent vers le centre pour les dons de sang. Notre objectif, c'est d'avoir des sites qui se rapprochent des populations.

Comment les choses se passent-elles après la collecte ?

A notre niveau, après le don du sang total, nous le séparons en globules rouges, en plasma et en plaquettes. Quand quelqu'un a besoin de globules rouges, il fait la demande qui parvient au CNTS qui va faire des tests de compatibilité avec le sang du malade pour qu'on puisse délivrer du sang au malade. Le plasma est utilisé pour traiter certaines pathologies où la personne saigne beaucoup, parce que dans le plasma, vous avez certains éléments utiles qui permettent d'arrêter le saignement. Les plaquettes aussi servent à arrêter parfois les saignements. Et il y a des maladies qui font diminuer les plaquettes comme la dengue.

Le plasma peut être conservé une année, les globules rouges se conservent au maximum un mois. Le problème, ce sont les plaquettes qui se conservent au maximum trois jours.