Tunisie: Un guide pour les candidats

Les listes préliminaires des électeurs avaient été affichées à partir du 16 août dernier dans les locaux des sections régionales et les municipalités et publiées sur le site de l'Isie.

«L'Isie a, d'ores et déjà, examiné 46 recours relatifs essentiellement à la suppression du nom d'un électeur pour répétition ou non-conformité aux conditions d'inscription ou encore pour correction de données personnelles», avait-il précisé à la TAP, ajoutant que l'instance a décidé d'accepter 12 recours et de rejeter 34 autres.

Il a, par ailleurs, rappelé que la période de réception des recours a été fixée à trois jours (28, 29 et 30 août). «Une fois ce délai expiré et au cas où aucun recours n'aurait été présenté, l'Isie sera en mesure de fixer les listes définitives des électeurs», a-t-il ajouté.

Et d'ajouter que ce guide, téléchargeable via le site de l'Isie, explique également les modalités, les conditions et les voies d'examen des demandes de candidature aux prochaines municipales.

