Tunisie: Soixante enfants pris en charge en 2016

Selon les mêmes données, les délégués à la protection de l'enfance ont pris en charge 60 enfants à la suite de 112 signalements reçus en 2016.

A ce sujet, la chef de mission de l'OIM en Tunisie, Lorena Lando, a précisé que les cas enregistrés par l'Organisation concernent l'exploitation économique des enfants et le travail forcé par le biais de la mendicité, la servitude domestique, ainsi que le travail des filles dans le secteur agricole.

La traite des personnes touche les Tunisiens et les étrangers en particulier les filles venues de l'Afrique subsaharienne, a-t-elle précisé, rappelant à ce propos l'importance de la loi de la lutte contre la traite des personnes adoptée en 2016 et qui propose un arsenal législatif pour lutter contre ce phénomène.

Des statistiques ont été élaborées par les équipes de la délégation de l'OIM en Tunisie durant la période 2012-2017 montrent que 176 victimes de la traite des personnes ont été aidées dont 150 cas de la Côte d'Ivoire, 12 cas de Nigeria. Les autres victimes sont issues de la Tunisie, Bangladesh, Mali, Congo, Cameroun, Ghana, Sénégal, les Philippines et Colombie.

La femme âgée entre 18 et 52 ans se trouve à la tête du classement des victimes de la traite avec 152 cas et 7 cas de moins de 18 ans (2 Nigériennes, 4 Ivoiriennes et une Malienne).

Ces victimes ont été signalées à Tunis, Sfax, Gabès et Sousse. Les formes de la traite enregistrées sont la servitude domestique, l'exploitation dans le travail forcé, l'exploitation sexuelle et l'esclavage.

«Cette session de formation s'inscrit dans le cadre d'un programme global avec l'OIM comportant 4 sessions de formation», a ajouté Cherif en soulignant que l'objectif de la formation est de sensibiliser les délégués à la protection d'enfance et les parties concernées sur l'importance du renforcement de la coordination et l'approche participative.

Selon une étude effectuée en 2013 par l'OIM en Tunisie, l'organisation a recensé plusieurs formes de traite de personnes en particulier chez les enfants qui sont victimes de travail domestique, le travail forcé, la mendicité et la participation dans la petite délinquance au sein des réseaux criminels. Selon la même étude, les femmes aussi sont victimes de la prostitution forcée soit en Tunisie ou à l'étranger et ceci à travers de faux contrats de travail.

L'étude a classé la Tunisie comme étant un pays source, de destination et de transit. Ce crime touche à la fois les hommes, les femmes et les enfants quels que soient leur âge et leur situation socioéconomique.

Les ressortissants étrangers sont aussi victimes de la traite des personnes dans leurs pays ou à travers leur exploitation par des trafiquants dans les camps des réfugiés ou suite à leur naturalisation dans le pays d'accueil.