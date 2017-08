Tunisie: L'union de Carthage est-elle menacée ?

Il est injuste et inquiétant de voir Ennahdha et Nida se tourner brusquement vers des horizons égocentriques qui risquent d'éclater la petite bulle d'espoir à laquelle s'accrochent les Tunisiens.

L'opinion publique, qui lui fait confiance, a besoin de voir Youssef Chahed être doté de tous les moyens pouvant permettre à l'union nationale la plus large de redresser convenablement le pays. Cette union qu'a édifiée le président Caïd Essebsi en bonne entente avec neuf partis et les trois grandes organisations socioprofessionnelles. Surtout que l'Utica autant que l'Ugtt préconisent des renforts techniciens compétents pouvant conforter le gouvernement dans la négociation des réformes.

Mais le succès populaire du chef du gouvernement suite à l'opération «mains propres» semble contrarier les projets de certains partis et les ambitions de moult personnalités en vue. Sans parler des tollés sur fond idéologique soulevés par les opposants à propos de tout et de rien.

La voie du succès est donc désormais tracée dans la juste ligne ébauchée par le Document de Carthage, même si les modestes acquis en matière d'investissement et de rétablissement de certains indicateurs essentiels nécessitent d'être fermement consolidés par une action de fond qui sache rétablir la finance et relancer l'économie.

Les positions des deux grands partis à propos du remaniement ministériel se radicalisent, en effet, de jour en jour dans le sens d'un partage des portefeuilles au prorata des scores électoraux des législatives de 2014, ce qui va à contre-courant des accords de Carthage ayant élargi la coalition gouvernementale à l'initiative du chef de l'Etat. Or, si l'on compte éviter le passage en force et solliciter la confiance de l'Assemblée, l'aval de ces partis est indispensable.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.