Congo-Kinshasa: Mondial 2018 - Mbemba pas encore avec le groupe, N'Sakala blessé

Le latéral congolais Fabrice N'Sakala sera absent à cause de la blessure. Pour rappel, le Congolais avait déjà été sérieusement touché lors du match RDC-Congo, comptant pour les éliminatoires de la CAN au stade des Martyrs. Sa blessure avait même occasionné l'égalisation des Diables rouges par Bifouma. Depuis lors, N'Sakala n'avait pas encore retrouvé sa bonne forme.

Arrivés depuis le week-end denier au Maroc, les Léopards de la RDC se sont directement jeté dans la préparation de la double confrontation contre la Tunisie, comptant pour les 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Coupe du monde « Russie 2018 ». Sur les 28 Léopards attendus, 25 sont arrivés au Maroc et trois brillent par leurs absences. Il s'agit de Chancel Mbemba, Alyas Kachunga et Fabrice N'Sakala.

