Congo-Kinshasa: Kintambo - Des inciviques pillent une famille et blessent grièvement un jeune homme

La belle-sœur, après des instants de peur et panique, lance des cris appelant au secours. Récidivistes, les inciviques se sont précipités pour s'emparer d'un gros sac à main. La belle-sœur y logeait 3 550 dollars et 700 000 Fc, ainsi que quelques biens de valeurs, notamment trois ordinateurs du jeune David, son porte-monnaie. Les valises ont aussi été emportées.

David tente de secourir sa belle-sœur. C'est le moment que choisit l'un des malfaiteurs pour le frapper à l'aide d'une machette. L'arme blanche atterrit entre le pouce et l'index de sa main droite. À la deuxième attaque, la machette blesse la paume de la main gauche. Au troisième coup, c'est la tête et le nez qui sont visés. David est trempé dans son sang.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.