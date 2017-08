Cameroun: Denise Fampou et Christian Bassogog lancent la dixième édition du tournoi de la paix à Douala II

Pour la petite histoire, la rencontre s'est soldée par un score de parité d'un but partout entre les deux équipes et la finale est prévue pour le 09 septembre prochain.

Madame le maire Denise Fampou a tenu à tirer un coup de chapeau aux populations de new Bell pour leur adhésion à ce concept qui est à sa dixième édition en rappelant que ceci n'a été possible que grâce à leur totale adhésion.

Le match en lui-même a opposé l'équipe de pacifique de new Bell à celle de d'unité de new Bell. Le public venu nombreux apprécié a sa juste valeur le spectacle offert par ces jeunes pouces.

