Cameroun: Prix du transport interurbain - Halte à l'inflation !

Depuis trois semaines, certaines agences ont augmenté les tarifs des voyages, passant du simple au double, au grand dam des passagers, bien nombreux en cette période.

Ruffine Azeufack est dans tous ses états. « Non seulement le prix du transport a pratiquement triplé entre Yaoundé et Bafoussam depuis des jours, mais ces transporteurs se paient vraiment nos têtes », s'insurge la jeune dame, en partance pour Bafoussam. Dans les rangs, devant une agence de la gare routière de Tongolo depuis plus d'une heure, elle était prête à payer les 4000 F exigés en ce début de semaine.

Mais, deux personnes avant son tour, le prix a augmenté. « Un agent a changé la plaque tarifaire sans aucune explication. Au lieu de 4000 F, c'est 5000 F que je dois payer », se plaint la jeune dame. Une heure plus tard, le tarif a encore augmenté de 500 F. Ce cliché est de mise depuis plusieurs semaines dans les gares routières de Yaoundé Ouest et Yaoundé Est, respectivement situées dans les quartiers Tongolo et Mimboman, et dans une moindre mesure Rue manguiers. Des gares qui desservent principalement les villes des régions de l'Ouest et de l'Est. « Il y a deux semaines, on déboursait 3000 F pour aller à Bafoussam.

Depuis trois semaines à un mois, les agences ont doublé les prix », regrette Jeanne Methoum, une voyageuse. « En semaine, on peut encore voyager à 4000 F. Mais, durant les week-ends, il faut débourser 6000 F, voire 7000 F, pour rallier Bafoussam ou même Bangangté», renchérit un autre habitué de cet axe. « Les tarifs sont passés du simple au double, voire triple puisqu'il y a des moments où on paie 2000 F pour aller à Bafoussam », se plaint Ruffine Azeufack.

Cependant, chacun se dit prêt à payer le prix fort, à condition d'arriver à destination, même serré comme dans une boîte de sardines. Pour justifier cette inflation, les transporteurs évoquent la loi de l'offre et de la demande. Remond Foka, chef d'une agence à la gare routière de Mimboman Terminus, explique que c'est pendant les périodes de forte affluence comme actuellement, avec la fin des vacances, les mariages et autres réunions de famille du côté de l'Ouest, que les transporteurs enregistrent un gain considérable. « Nous effectuons cinq à huit voyages par jour. Et pourtant, les mois antérieurs, nous mettions en route au plus trois bus quotidiennement, excepté le vendredi soir ou le dimanche quand il y a plus de monde », affirme-t-il. Sauf que du côté de Mvan, où l'affluence est également notée en direction du Littoral, de l'Est, du Sud-Ouest ou du Grand Nord, les prix sont restés quasiment inchangés.

Au contraire, certaines agences ont revu leur tarif à la baisse, pour faire face à la concurrence sans cesse croissante dans cette gare routière. « On prenait par exemple 3000 F pour le bus classique et 6000 F pour le VIP. Mais depuis qu'une nouvelle agence s'est installée avec des prix uniques de 2500 F, nous sommes obligés de baisser les prix pour maintenir notre clientèle », affirme Francis Ekodo, chef d'agence.