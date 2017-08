Afrique: Consommation d'alcool sur le continent - Le Cameroun classé 12è

L'étude de l'organisation mondiale de la santé révèle que les obédiences religieuses ont un grand impact sur la consommation d'alcool dans certains pays c'est ainsi qu'on pourra remarquer que les pays musulmans a l'instar de l'Algérie, du Niger et des Comores sont les plus sobres en Afrique.

Ce classement révèle aussi sue les pays considérés comme ayant les populations les plus sobres sont l'Algérie et le Niger.

C'est ainsi que dans ce classement, le Gabon décroche la médaille d'or avec une moyenne de 9,01 litres d'alcool pur par an et par habitant de plus de quinze ans. Il est suivit dans ce classement par le Nigeria avec une consommation moyenne évaluée à 8,9 litres d'alcool par habitant de plus de quinze ans par an. L'Afrique du sud complète ce podium avec une moyenne de 7,77 litres.

Dans un rapport publié par le site de l'agence ecofin et paru ce samedi 26 aout 2017 il y est établi que contrairement aux préjugés, les africains et mieux les camerounais consomment pas autant d'alcool que l'on laisse croire.

