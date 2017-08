Cameroun: Programme avec le FMI - Sur la bonne voie

Sur ce dernier point, alors que la question des pertes des recettes douanières a été soulevée, le Minepat a souhaité que l'on ne se focalise pas uniquement sur cet aspect pas si négatif, mais que les uns et les autres s'intéressent également à ce que le Cameroun a gagné en termes de produits importants pour soutenir l'économie. Au Minfi, l'évolution de l'activité économique de janvier à juin 2017, les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour relever l'économie et leur impact sur la croissance sont quelques sujets évoqués.

Mais déjà, le chef de mission a donné un avis sur ce qui est déjà fait depuis le premier décaissement survenu après l'entrée en vigueur du programme triennal, plus connu sous l'expression Facilité élargie de crédit (FEC). Lors des échanges en début de mission au Minepat, plusieurs sujets avaient été abordés. Notamment la situation des grands projets d'investissements, l'état d'avancement des projets spéciaux (plan d'urgence, chantiers de la CAN, etc.), les emprunts extérieurs engagés et envisagés pour 2017, les accords de partenariat publics-privés, la mise en œuvre des APE.

« C'était une visite de préparation de la première revue formelle, en octobre prochain, du programme économique triennal que le Cameroun a signé avec le FMI en juin dernier», a indiqué Corinne Delechat, chef de la délégation. Selon Mme Delechat, cette semaine a permis à l'équipe du FMI de passer en revue l'exécution budgétaire à mi-année et de mieux préparer l'échéance cruciale du mois d'octobre au cours de laquelle on saura exactement dans quelle direction le Cameroun va, en terme de redressement de son économie.

