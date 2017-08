Cameroun: Hamadou Haiwa, Maire de Ngong - « De nombreux quartiers ont été désenclavés »

interview

Quelle est la situation de Tchéboa, notamment au plan économique ?

Dieu et les hommes ont tout donné à cet arrondissement, au point où certains estiment que Tchéboa est un paradis, sur terre.

La somme de ses atouts et potentialités, est une matrice de rêve. Le marché de Ngong est un grenier de toute l'Afrique centrale. L'agriculture occupe 92, 8% de la population.

L'élevage se porte bien, à telle enseigne que le parc à bétail de Ngong, tient la dragée haute à celui d'Adoumri (Bibémi). L'artisanat fait son chemin, et l'arrondissement dispose de plusieurs sites touristiques attrayants.

Mais nous déplorons surtout deux problèmes : l'incivisme fiscal et le vaste réseau de prévarication et de détournement des recettes, instaurés dans les marchés, par des agents manquant d'honneur et du sens du devoir.

La commune perd, par conséquent, une bonne partie des revenus qui lui sont dus. Nous sommes face à un réseau qui a des tentacules et des ramifications, à des niveaux insoupçonnés.

Qu'avez-vous entrepris pour remédier à ces trafics ?

A notre arrivée, nous avons engagé une véritable croisade, pour assainir les marchés. C'est ainsi qu'au niveau du marché à bétail, nous avons pu faire passer les recettes de 125 à 400.000 F, par semaine.

Pour les petits ruminants, les recettes ont augmenté de 6000 à 50-70.000 F, par semaine. Le serpent de mer demeure le marché des céréales, où j'estime presqu'au 3/4, le volume des recettes non reversés. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, les ramifications sont aux niveaux les plus insoupçonnés.

C'est à cause de ces ramifications et de leur nature, que l'assainissement y est plus difficile. Mais nous allons agir. Nous devons agir. Parce que, je demeure convaincu que la commune de Ngong est riche.

Et quand elle jouira de toutes ses recettes, nous pouvons fonctionner sans compter sur les centimes additionnels communaux.

Quelles ont été les principales réalisations enregistrées sous cette mandature qui tire vers sa fin ?

En 2013, de nombreux quartiers étaient coupés du centre-ville. Nous avons réussi à les désenclaver, dès la première année de notre mandat.

Nous avons aussi entrepris beaucoup d'investissements dans l'hydraulique, avec 33 forages construits et le château d'eau réhabilité. Sans oublier l'aménagement de deux robinets-témoin.

Il ne reste que l'extension de l'adduction, et le problème d'eau sera résolu, avec au passage des recettes supplémentaires pour la commune.

Sur fonds propres, la mairie a créé une gare marchandises, dont la construction sera achevée d'ici à deux ou trois ans ; ce sera la première du genre, sur l'axe Garoua-Ngaoundéré.

Cette gare marchandises va contribuer à la sécurité routière, en évitant les stationnements anarchiques.

On peut aussi évoquer la construction des boutiques et hangars ; la construction et l'équipement des salles de classe, avec l'appui de l'Etat, ou encore l'éclairage public, qui est une réalité, sur nos axes routiers.