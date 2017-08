Mali: La presse écrite vacille entre absence de comptabilité, mévente et irrégularité

Le Centre d'Etudes et de Renforcement des Capacités d'Analyse et de Plaidoyer (CERCAP) a organisé, mardi… Plus »

Sur les 96 titres, 75 ont fait l'objet d'enquête. Les 21 titres que l'enquête n'a pas pu couvrir directement sont des parutions qui sont interrompues ou très irrégulières. A propos de la régulation de la parution de la presse écrite au Mali, il ressort que 28% sont de parution régulière, 18% de parution irrégulière, 37% de parution très irrégulière et 13% ne parait plus.

Sur la base des résultats obtenus, l'expert du CERCAP Sadou A. Yattara a déploré le manque de données. Ce qui est une contrainte à l'élaboration de politiques publiques fiables et à l'émergence de partenariats publics privés nécessaires et économiques intéressants. De même, il ne permet pas aux citoyens de prendre la mesure des défis auxquels la presse malienne fait face.

