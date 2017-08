Cameroun: Tomate - Les prix flambent

C'est à cause de ces difficultés que le prix de la tomate est élevé sur le marché. Le prix du cageot qui d'ordinaire coûte entre 6 000 F et 8000 F bord-champ, varie actuellement de 12 000 F à 15000 F. Il y a aussi la forte demande qui impacte sur la hausse du coût des tomates sur le marché.

C'est pour cela qu'on va se rendre compte qu'en cette saison des pluies, beaucoup de producteurs sont méfiants parce que pour traiter et entretenir, il faut beaucoup de moyens financiers. Beaucoup se désintéressent pour attendre la saison sèche, période pendant laquelle les traitements sont moins intenses. Il faut en plus tenir compte de l'état des routes.

C'est dû au coût de production et au fait que nous ne sommes pas à la saison la plus favorable. La tomate est une culture rentable et délicate.

Mais nos statistiques se heurtent au fait que la tomate se commercialise rapidement bord-champ. Et il y a plusieurs destinations. Outre les grandes métropoles du pays et les autres villes, il y a ceux qui écoulent dans les pays voisins comme le Gabon, la Guinée équatoriale.

Nous ne disposons pas de manière actualisée des quantités produites actuellement à la délégation de l'Agriculture et du Développement rural de l'Ouest. On connaît les grands bassins de production qui sont surtout dans les départements du Noun, des Bamboutos, de la Menoua.

Un tas de 3 à 4 tomates qui auparavant coûtait 100F, vaut en ce moment 200, voire 300 F et même plus, dans les quartiers. Selon des experts, cette inflation de la tomate est due à la grande pluviosité du moment.

« Elle me l'a même laissé à 11.000 parce que je suis une de ses fidèles clientes », déclare-t-elle. En effet, un cageot de 20 litres de cette légumineuse coûte entre 12.000 et 13 500 F.

