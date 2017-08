Sénégal: Seydou Gueye - «La situation n'est pas surprenante pour le gouvernement»

L'Etat du Sénégal n'est pas dépassé par les inondations, accentuées par les fortes pluies enregistrées le week-end dernier dans différentes localités du pays, y compris Dakar (banlieue). Il avait déjà pris les mesures nécessaires d'adaptation auparavant.

L'avis est du ministre auprès du Premier ministre, Porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye. Il s'est exprimé hier, jeudi 29 août, au sortir d'un Conseil interministériel consacré aux inondations.

«La situation n'est pas surprenante pour le gouvernement. Les mesures de prévention ont été prises. Des mesures curatives sont en train d'être apportées». Cette déclaration est du ministre auprès du Premier ministre, Porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye. Il s'est exprimé hier, jeudi 29 août, au sortir d'un Conseil interministériel consacré aux inondations. Il s'agit d'une rencontre d'évaluation du dispositif déjà mis en place pour lutter contre les inondations.

Cette déclaration est motivée, selon le Porte-parole du gouvernement, par le fait que 2,5 milliards de F Cfa ont été déjà mobilisés pour le financement de la lutte contre les inondations. Mieux, en ce qui concerne les villes inondées, des réponses ont été apportées, dit-il. C'est le cas de Ziguinchor et Médina Yoro-Foulah où il sera question d'aménager des axes de passage à cause des pistes. A Kaolack, Seydou Gueye avance la mise en place d'un système d'assainissement. Pour l'évacuation des eaux pluviales de Matam, une digue sera érigée, annonce le ministre Porte-parole.

Cinq mesures phares pour renforcer la lutte

Si l'on en croit, Seydou Gueye, il a été retenu, après la réunion des différents acteurs concernés par la lutte contre les inondations, d'organiser une visite dans la banlieue dakaroise, avec l'implication de tous les services de l'Etat engagés dans la lutte contre ce fléau. Elle aura pour but de faire une évaluation de la situation et d'apporter les réponses immédiates et urgentes dans les quartiers environnant de Tally Diallo (Thiaroye), Tally Mame Diarra (Fass Mbao), Parcelles Assainies et Diakhaye, etc.

Il est aussi prévu que des ressources financières soient débloquées pour permettre au Service d'hygiène, la Direction de la protection civile (DPC) et de rendre accessible les lieux de culte, la fête de l'Aïd el Kabir (Tabaski), marquée la prière des deux rakats (entre 9 heures et 10 heures) pointant à l'horizon. La prise en charge immédiate des problèmes liés à la gestion des ordures ménagères est aussi prévue. Concernant les lieux où il y a eu des populations déplacées, il est recommandé une mission conjointe de la Délégation à la solidarité nationale et la Direction de la protection civile afin d'apporter des aides à la population.