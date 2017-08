Cameroun: Grottes de Ndjola - Le mythe des cavernes

Au-delà de leur beauté, ces excavations rocheuses regorgent d'histoires et de légendes croustillantes.

La plaine herbeuse a beau être peu broussailleuse, l'accès et la circulation ne sont pas aisés. L'usage d'une motocyclette, ou simplement de ses pieds pour les plus sportifs, est donc le plus recommandé, pour franchir les 2 kilomètres qui séparent au niveau de Ndjola (axe Ngong - Garoua), la nationale n°1 de la première grotte. La plupart du temps, des riverains du village, qui semblent pratiquement alertés dès l'arrivée du moindre visiteur, se précipitent à votre rencontre pour vous servir de guide.

Le charme de cette excavation rocheuse se trouve aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour le premier, le pittoresque et le mystère des décors rupestres, agrémentés d'une odeur de soufre. Avec évidemment, pour accompagner, les légendes et histoires racontées autour de la grotte par le(s) guide(s).

Pour le second, la plénitude des vents frais balayant le site, et la beauté de la plaine étendue à l'horizon. Ndjola compte ainsi deux grottes, distantes d'un peu plus de 7 kilomètres, l'une de l'autre. Et si la seconde est un peu plus « profonde » et difficile d'accès, leurs histoires/légendes sont un peu similaires.

Lors des guerres d'indépendance, elles ont surtout servi de cachettes aux combattants du Nord, qui pouvaient y préparer leurs ripostes. Un guide nous dira qu'à la base, elles ont été découvertes par des chasseurs qui y établissaient leurs repaires, durant les longues journées de traque du gibier.

Par la suite, on leur prête d'autres multiples usages. Entre autres, les parents qui ne voulaient pas envoyer leurs enfants à l'école les cachaient dans ces grottes. On y évoque aussi la chasse des chauves-souris qui y pullulent. Et, évidemment, quelques pratiques ésotériques menées à l'abri des regards.