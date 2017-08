Sénégal: 26 ans après, Santhiaba Manjack attend toujours ses populations déplacées

Contraints au déplacement à cause de l'insécurité qui règne dans leur village, les habitants de Santhiaba Manjack vivent éparpillés loin de leur terroir depuis 26 ans.

A Oussouye où nombre d'entre eux se sont installés, ils restent confrontés à la cherté du loyer, à l'absence de terres cultivables. Actuellement, leur seul souci est de retourner dans leur royaume d'enfance et vivre dignement.

En cette quinzaine du mois d'août, Oussouye est arrosée par une pluie battante qui tombe depuis les premières heures de la matinée. Les rues de cette commune de la Basse Casamance sont quasi désertes et les rares personnes qui bravent le mauvais temps se précipitent avec leur parapluie. Non loin de l'école Georges Diatta, derrière la gouvernance, Rodrigue, enveloppé dans un boubou en toile, descend d'un véhicule. « Venez, c'est là », nous dit-il après de brefs salamalecs avec l'équipe de reporters du quotidien national « Le Soleil ».

Le bonhomme de taille moyenne pique directement à sa droite et nous conduit dans une petite salle où l'attendaient quelques personnes. Sur deux tables au fond de la pièce sont posées des piles de registres de mariages, de naissances ou encore de décès. Cette salle fait office de mairie pour la commune de Santhiaba Manjack dont les populations ont été contraintes au déplacement à cause du conflit casamançais.

Nous sommes en 1991, en pleine crise casamançaise, les rebelles règnent en maîtres dans cette zone de la verte et belle Casamance. Au quotidien, ils menacent et torturent les populations s'ils ne s'emparent pas de leurs biens. Entre eux et les militaires sénégalais, la confrontation fait rage. Prises entre deux feux, les populations fuient. Derrière, elles laissent leurs biens et se réfugient pour la plupart à Oussouye et à Ziguinchor. D'autres préfèrent aller en Guinée-Bissau ou en Gambie.

Depuis 26 ans, les autorités municipales de Santhiaba Manjack travaillent dans ces anciens locaux de la Croix-Rouge d'Oussouye. Mais la gêne est perceptible sur le visage des ressortissants de cette commune qui vivent difficilement cette situation qui n'a que trop duré, selon eux. « C'est toute la commune qui est déplacée depuis 1991, mais jusqu'à présent tous les habitants des autres villages sont retournés sauf ceux de Santhiaba Manjack, chef-lieu de la commune, pour des raisons de sécurité », renseigne Rodrigue Diatta, le secrétaire municipal de la commune. A cause de l'insécurité qui sévit dans le village, Santhiaba Manjack fait partie de la ligne rouge susceptible d'abriter encore des mines dans son sous-sol. Actuellement, un cantonnement militaire de l'armée sénégalaise a pris ses quartiers dans le site, interdisant l'accès à toute personne.

Des civils victimes d'exactions

Village frontalier avec la Guinée-Bissau, Santhiaba Manjack a toujours été une zone d'attaque et de repli des rebelles. Et souvent, les populations d'Effock, de Djirack, de Kahim ou encore de Santhiaba Manjack subissaient des attaques. En 1991, l'ensemble des habitants des villages de la commune de Santhiaba Manjack, excepté Essaout, étaient obligés de quitter et de laisser tout derrière eux pour sauver leur vie. « Il y avait un affrontement direct entre l'armée et les combattants du Mfdc ; et les populations étaient obligées de fuir vers la Guinée-Bissau et vers l'intérieur du pays.

Lors de l'attaque, il y a eu des victimes civiles ainsi que des pertes matérielles », confie Antoine Mendy, le deuxième adjoint au maire de Santhiaba Manjack. Ce fut une période cauchemardesque pour les populations de Santhiaba qui, avant l'arrivée des rebelles, vivaient dans une parfaite cohésion entre les ethnies et dans une diversité culturelle. Alors jeune étudiant, Benoît Diatta, aujourd'hui enseignant, se souvient encore de ces évènements douloureux vécus par les gens de son village.

« Les populations ont été victimes d'exactions, les militaires nous menaçaient parce qu'ils pensaient qu'on était de connivence avec les rebelles et quand les rebelles faisaient des descentes c'était des bastonnades à mort. Le chef de village a été victime comme d'autres personnes », se remémore-t-il. A l'heure actuelle, plusieurs villages de la commune ont fait leur retour, à l'exception des habitants de Santhiaba Manjack.

Benoît Diatta, principal du college Joseph Faye : L'art de surmonter les épreuves

Principal du collège Joseph Faye, Benoît Diatta est un homme qui vient de loin. En tant que fils de Santhiaba Manjack, il a durement vécu les évènements qui ont conduit au déplacement des populations.

Front encaissé, yeux enfoncés dans leur orbite, regard fixe, menton carré, Benoît Diatta est robuste et musclé. Cependant, le bonhomme a bravé bien des épreuves dans sa vie. Actuellement principal du collège Joseph Faye des Pères Diaristes, Benoît est le symbole du courage et de l'abnégation pour avoir traversé bien des difficultés avant d'arriver à cette station. Ce cinquantenaire marié à une enseignante comme lui qui officie à Foundiougne est l'un des nombreux fils de Santhiaba Manjack qui tentent de refaire tant bien que mal leur vie loin de leur terre natale. Pour autant, Santhiaba Manjack restera toujours dans son cœur, lui qui y a vécu toute son enfance, cultivé la terre avant que les évènements malheureux ne surviennent et ne le contraignent à l'exil. « Santhiaba Manjack est un village cosmopolite qui a été constitué pour les populations qui viennent de plusieurs autres villages. La création du village date autour de la guerre d'indépendance de la Guinée-Bissau. Le village n'est pas très ancien. Il est le fruit de la rencontre de ressortissants d'autres villages. Chacun est venu avec sa culture, mais il y avait une harmonie. C'était un très beau et riche village parce que celui qui avait le courage de travailler la terre ne le regrettait pas », se souvient Benoît nostalgique.

Cette cohésion et cette bonne entente sont vite rompues avec l'incursion des rebelles dans le village et leur face-à-face sanglant avec l'armée sénégalaise. Comme les autres membres du village, Benoît n'est pas prêt à oublier certaines scènes qu'il a lui-même vécues. « Un jour j'étais dans les champs, les militaires faisaient une patrouille, ils nous ont dépassés de 50 mètres et ils ont commencé à échanger des tirs avec les rebelles. Pris entre deux feux, nous étions obligés de nous coucher dans les rizières pendant deux bonnes heures », témoigne-t-il. Mais, quand les habitants du village ont quitté pour des raisons de sécurité, Benoît était encore jeune étudiant à l'université de Dakar. L'annonce de cette mauvaise nouvelle va le marquer à jamais. « On m'a appelé pour me dire qu'on a quitté Santhiaba. Arrivé dans mon village paternel, j'ai voulu prendre un vélo pour y aller, on m'en a dissuadé. Mon papa m'a dit non. L'année suivante, il a été éliminé par les combattants du Mfdc », confie Benoît d'une voix étreinte par l'émotion.

Leur départ de Santhiaba Manjack est intervenu alors que son père avait déjà cultivé sur un périmètre de plus d'une dizaine d'hectares. « Notre plantation faisait plus de 10 hectares, on avait des agrumes, des manguiers, des papayers, pamplemousse, corossols... On avait tout. On faisait aussi la culture du riz, des arachides et du niébé. On vivait de ce que l'on produisait nous-mêmes si ce n'est pour acheter des produits comme l'huile ou le sucre », confie l'enseignant. Mais lui et son père ne récolteront jamais les fruits semés et perdront une cinquantaine de porcs. Plus tard, il découvrira ceux qui ont volé et vandalisé leurs biens. « J'ai rencontré des amis d'enfance à Ziguinchor qui sont venus m'expliquer comment ils ont fait la fête dans un village, après je leur ai dit que c'était chez moi, ils ont pleuré. C'était des combattants du Mfdc », dit Benoît les yeux embués de larmes.

Aîné d'une fratrie de 13 enfants, Benoît Diatta doit faire un choix difficile : abandonner ses études pour se consacrer à ses frères ou continuer et les laisser à leur sort. Il préfère, en toute responsabilité, abréger ses études et couver ses frères et sœurs. « En tant qu'aîné, il me fallait soutenir mes frères et sœurs, j'ai sacrifié ma carrière, mais aujourd'hui je ne le regrette pas », ajoute l'ancien étudiant en Maths et Svt à la Faculté des sciences de l'Ucad. Au lieu de pleurnicher sur son sort, Benoît ouvre une boutique et se lance dans le commerce. En même temps, il dispense des cours de catéchisme pour les Pères Diaristes. Il est aussi chargé de gérer la bibliothèque de l'école. Compte tenu de son bon niveau en français, les religieux lui proposent un poste d'enseignant, mais Benoît décline le poste arguant qu'il n'a pas reçu la formation nécessaire pour le faire. Plus tard, il aura l'autorisation d'enseigner avant de gravir les échelons pour devenir l'actuel principal du collège Joseph Faye. Aujourd'hui, tous ses frères ou presque ont retrouvé leur chemin, d'autres sont à l'étranger. Lui aussi est sorti du tunnel après une longue traversée. Mais, pour lui, tant que le retour n'est pas effectif à Santhiaba Manjack, il ne sera pas au bout du chemin.

La marche du 7 avril

Aujourd'hui, même si les conditions ne sont pas encore réunies, surtout à cause du déminage, les populations de Santhiaba Manjack veulent retourner dans leur village d'origine. Pour elles, c'est le seul et unique moyen de se reconstruire et de recouvrer leur dignité. « On a lancé des appels aux autorités, en vain. Santhiaba Manjack est un village sénégalais, on ne peut pas libérer tout le Sénégal excepté ce petit village. Nous pensons que c'est un manque de volonté politique, parce que nous sommes des citoyens comme les autres et on a le droit de disposer de nos terres. Vivre chez quelqu'un c'est déjà un manque de liberté et cela implique un manque de projet, un manque d'initiative », argue Benoît Diatta.

En effet, à cause de leur situation de déplacés, ces populations peuvent rarement construire des projets viables ou mener des activités génératrices de revenus dans l'élevage et l'aviculture. Pendant ce temps, ces déplacés de Santhiaba Manjack restent confrontés à la cherté du loyer et au problème foncier. « Les populations vivent dans des conditions difficiles. Qui connaît Santhiaba sait que c'est une zone à fort potentiel économique. C'est le grenier et le pôle économique du département. Aujourd'hui, les gens sont là dépourvus de tout », regrette le deuxième adjoint au maire Antoine Mendy. Il s'y a joute que plusieurs Ong semblent de plus en plus réticentes à leur apporter de l'aide. Même si les autorités administratives tentent tant bien que mal de les accompagner, les habitants de Santhiaba Manjack se considèrent comme des laissés-pour-compte. « Si des villages qui étaient complètement embarqués dans la rébellion ont pu négocier et retrouver une vie normale, nous ne pouvons pas comprendre que nous qui sommes des victimes ne puissions pas retrouver nos terres », s'indigne Benoît Diatta. D'ailleurs c'est pour marquer leur indignation que ces populations ont organisé une marche le 7 avril dernier dans les rues d'Oussouye pour se faire entendre. Depuis lors, rien n'a bougé.

Dernièrement l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales de la Casamance (Anrac) a estimé le nombre de déplacés à 52 808 et les réfugiés à 20 000, dispersés entre la Gambie et la Guinée-Bissau à cause du conflit casamançais. Il s'y ajoute qu'à cause de cette même crise, 70 villages ont été rayés de la carte. Quant à Santhiaba Manjack, il existe encore administrativement, mais il reste cette terre promise difficilement accessible pour ses fils... Ils gardent espoir d'y retourner un jour, mais l'espoir s'amenuise de jour en jour.

Enclavement, déficit de salles de classe... Santhiaba Manjack a besoin d'assistance

C'est une commune qui vit en permanence avec les difficultés. Santhiaba Manjack manque de tout ou presque pour mener une vie normale. Avec ses 16 quartiers, la commune reste enclavée. Pour rallier certains endroits, il faut emprunter une pirogue. Sans compter les risques que cela peut avoir sur les populations. « Parfois on dénombre des décès quand il y a des accouchements faute de prise en charge rapide des malades, parce qu'il faut prendre la pirogue et transporter la malade dans la nuit, c'est risqué », renseigne Rodrigue Diatta, le secrétaire municipal de la commune. Dans certaines localités, les cases de santé fonctionnent à peine. L'unique poste de santé de la commune se trouve à Youtou et reçoit même des malades de la Guinée-Bissau.

Il s'y ajoute le manque de salles de classe ou de matériel scolaire pour permettre aux enfants d'être dans de bonnes conditions pour étudier. Avec seulement 5 millions de FCfa de fonds de dotation, la commune a pu toutefois réaliser, cette année, 11 salles de classe, un bloc sanitaire et un bloc maraîcher, grâce à l'appui de partenaires. Mais c'est une goutte d'eau dans la mer des nombreux besoins des populations.

« L'Etat doit réagir parce qu'on pense que nous ne sommes pas considérés et les jeunes sans formation et sans métier sont à quelques pas de la rébellion. Quand ils échouent à l'école, ils ne peuvent rien faire », avertit Rodrigue Diatta. Faute de moyens, la commune s'appuie parfois sur les Ong ou sur des fils de la localité pour faire certaines réalisations. Aujourd'hui, les élus de Santhiaba Manjack souhaitent qu'une plus grande attention leur soit accordée. C'était d'ailleurs le sens de leur marche du 7 avril dernier dans les rues d'Oussouye.