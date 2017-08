Sénégal: Plus de 11,135 milliards du PADESS pour renforcer les capacités productives des femmes

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, le Sénégal a mis en place le Programme d'Appui au Développement Economique et Social du Sénégal (PADESS), en partenariat avec l'Italie.

Ce dit programme, avec un investissement global de 17 millions d'euros (environ 11,135 milliards de F Cfa), compte renforcer les capacités productives des femmes et des jeunes, plus particulièrement en activités dans le monde rural.

Lutter contre la pauvreté et les inégalités de développement, c'est l'ambition du Sénégal et de son partenaire, l'Italie. Pour cela le gouvernement du Sénégal a mis en place plusieurs stratégies de lutte contre la pauvreté qui visent toutes à améliorer les conditions de vie des groupes les plus vulnérables. Selon Aissatou Ayo Ba, la coordinatrice du Programme d'Appui au Développement Economique et Social du Sénégal (PADESS), ce projet est mis en place par le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance pour aider les femmes et les jeunes à lutter contre la pauvreté. «Les femmes et les jeunes sont les plus vulnérables dans les zones rurales. C'est la raison pour laquelle ils sont prioritaires car ils constituent le développement économique du pays», souligne Aissatou Ayo Ba.

Quant au représentant de l'Italie, Alessandra Piermattei, il révèle que le gouvernement italien collabore étroitement avec le gouvernement du Sénégal afin de l'aider à définir et mettre en œuvre des politiques en faveur du développement du secteur privé. A l'en croire, les Petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle moteur dans l'économie du Sénégal, principalement dans les deux secteurs de création d'emplois et de mobilisation des ressources économiques et sociales. Les PME représentent 90% des entreprises du Sénégal, 30% des emplois, 25% du chiffre d'affaire et 20% de la valeur ajoutée nationale.

«Le PADESS, avec un investissement global de 17 millions d'euros (environ 11,135 milliards de F Cfa), dont 15 millions (environ 9,825 milliards de F Cfa) de crédit concessionnel, vise la réduction des inégalités, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale à travers une approche intégrée afin de valoriser les ressources locales et développer des mécanismes de développement intégrés», souligne Alessandra Piermattei.

A l'en croire, l'initiative est basée sur le constat que le développement ne dépend pas uniquement des facteurs économiques, mais aussi des variables sociales qui jouent un rôle crucial dans le développement socioéconomique du Sénégal. En particulier, l'approche innovatrice du programme permet l'intégration, dans un seul cadre, des problématiques relatives à la sécurité sociale et à la réduction de la pauvreté.

Le PADESS intervient dans les régions prioritaires notamment Dakar, Kaolack et Sédhiou pour «la réalisation d'infrastructures et d'équipements sociaux de base et de niveau intermédiaire», explique sa coordinatrice, Aissatou Ayo Ba. Cependant, a-t-elle précisé, les interventions du programme seront structurées autour de pôles relativement homogènes constitués par les axes Sédhiou-Kolda, Kaolack-Fatick et Dakar-Thiès. Et ce programme s'étale sur une durée de trois ans.