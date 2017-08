Sénégal: Chambre des métiers de Tambacounda - Le budget 2017 arrêté à 80 millions de FCfa

Qui sera le président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar et qui seront les… Plus »

Au cours de la rencontre, le directeur de l'artisanat a annoncé la construction de la salle polyvalente des artisans, répondant ainsi à une doléance de la présidence de la chambre. « Le budget est disponible, la construction commencera incessamment », a informé M. Diakhaté. Il s'est félicité du climat apaisé qui règne à la chambre et remercie tous les acteurs pour le travail abattu. La localité de Bakel aura un village artisanal alors que celui de Tambacounda bénéficiera d'une extension. Avec le Plan Sénégal émergent (Pse), dit-il, il y a un vaste programme de réalisations de villages artisanaux. Il s'agit de la construction des villages artisanaux de Salémata, de Pointe-Sarène, de Kaffrine, de Matam, de Kébémer, de Tivaouane et de Bambey.

Le partenariat initié avec des structures de formation comme l'Office national de la formation professionnelle (Onfp), le cabinet Exchange, le Centre national pour la qualification professionnelle et le fonds de financement pour la formation technique et professionnelle, a été, selon M. Sarr, déterminant pour l'amélioration des conditions de travail des artisans.

D'autres partenaires comme la Direction de l'artisanat, le Cosec, l'Apda, le Padaer, l'Onfp, 3Fpt et la commune de Tambacounda ont apporté une grande contribution. Il faut noter que le versement des salaires a coûté à l'institution plus de 35 millions de FCfa. Pour le président, le renforcement des capacités techniques en gestion des artisans et du personnel constitue une action importante de la chambre. « C'est par ce moyen que nous pouvons contribuer à améliorer la qualité des produits fabriqués par les artisans de Tambacounda », a estimé le président Abdoulaye Sarr.

