Sénégal: Attribution de licences Mvno - La suspension de la procédure levée

La suspension de la procédure d'attribution de licences Mvno (opérateur mobile virtuel) est levée aujourd'hui, mercredi 30 août. L'annonce a été faite par le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp).

Abdou Karim Sall s'exprimait hier, mardi 29 Août lors d'une session de sensibilisation sur le code de conduite dans les réseaux sociaux.«Nous avons lancé un marché c'est-à-dire une compétition pour l'attribution de 3 licences Mvno. Il y a l'un parmi les postulants qui avait émis des réserves et qui avait sollicité l'arbitrage de l'Armp. A l'époque, l'Armp avait, dans le cadre normal des choses, demandé à ce qu'on suspende la procédure le temps de délibérer sur la question», précise-t-il.

Et de poursuivre: «nous avons soumis à la Dcmp l'ensemble des revues nécessaires et la Dcmp vient de nous envoyer une correspondance, il y a de cela quelques jours, pour nous dire qu'il n'y a aucun problème dans la procédure. Cette lettre a été transmise à l'Armp et je pense qu'ils vont lever la suspension de la procédure demain, mercredi (aujourd'hui, ndrl), en principe».

Par ailleurs, il précise que la procédure a été transparente de bout en bout. Car, selon lui, ceux qui ont été choisi ont été les plus méritants. «Ceux qui avaient proposé des dossiers techniques et financiers les plus intéressants, ce sont ceux-là qui ont été financés. Et nous avons publié, il y a de cela quelques jours, la liste des attributaires provisoires. Et, dans les jours à venir, nous allons dérouler, comme ça était prévu, la procédure d'attribution définitive à travers un décret signe par le président de la République Macky Sall», laisse-t-il entendre.