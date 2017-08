Sénégal: Insécurité alimentaire - L'Alliance pour la migration appelle à une synergie d'actions

Dans le but d'éradiquer la faim au Sénégal et de lutter contre la malnutrition, l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement a élaboré un rapport. Il a été officiellement présenté aux différents acteurs pour validation.

L'Alliance pour la migration, le leadership et le développement (Amld), FOOen coopération avec le Programme alimentaire mondial (Pam), a présenté, le 28 août 2017, la revue stratégique pour l'éradication totale de la faim au Sénégal. Cette deuxième réunion du comité de pilotage a été marquée par la validation du document par le chef de la cellule d'analyse économique de la Primature et conseiller du Premier ministre, Moubarack Lô. Il s'est engagé à intégrer les résultats de ce rapport dans la nouvelle version du Plan Sénégal émergent nommé « Pse nouvelle génération ».

Selon M. Lô, « le travail abattu est à saluer, cependant la qualité sanitaire des aliments demeure un point crucial à ne pas omettre ». En effet, sept groupes thématiques de travail issus des parties concernées ont eu à réfléchir, cinq mois durant, à la manière d'atteindre l'objectif « Faim Zéro » au Sénégal d'ici à 2030. Ils ont, entre autres, abordé l'accès aux ressources (terre, eau et énergie), la protection sociale, les politiques agricoles et le genre dans la lutte contre la faim.

Le rapport stipule que 30% de la population sénégalaise est dans un état de vulnérabilité et ce dans vingt départements. Ceux de Kédougou, Tambacounda, Ziguinchor, Matam, Sédhiou et Saint-Louis ont encore des besoins en vivres de soudure. L'élaboration de cette revue intervient dans l'engagement du Sénégal à se conformer à l'agenda 2030 des Nations Unies en vue d'éradiquer la faim, la malnutrition et l'insécurité alimentaire à l'échelle internationale.

En deuxième ressort, le Plan Sénégal émergent, dans son volet consacré à la sécurité alimentaire, a aussi motivé ce travail de réflexion. De l'avis de Mme Ndioro Ndiaye, ministre-conseiller et Lead convener de la revue, « la mutualisation, la coordination et la cohérence des actions menées par les uns et les autres sont les clés de la réussite de cette entreprise. Chacun, pris uniquement à son niveau, ne pourrait aller très loin, il faut une synergie d'actions ». Selon elle, il revient à chaque segment du gouvernement d'adhérer à ces réformes et d'inclure ces analyses dans le programme national global. Elle a, cependant, déploré un manque de circulation de l'information entre toutes les parties concernées.

Les questions relatives aux conditions de réalisation des recommandations de la revue, la prévention, la réactualisation de certaines données et la problématique des cantines scolaires ont été les préoccupations des intervenants composés de l'ensemble des parties prenantes, des représentants des ministères de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Elevage, ainsi que ceux de la société civile.

Au cours des échanges, plusieurs suggestions et corrections des acteurs ont pu être enregistrées. Ils ont convenu de se retrouver le 27 septembre 2017 pour parfaire le document et approfondir le volet des recommandations.