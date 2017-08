Sénégal: Premier ministre et président de l'Assemblée nationale - Dionne et niasse confirmés

Qui sera le président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar et qui seront les présidents des commissions au sein de l'Assemblée nationale pour la 13ème Législature ?

Des sources dignes de foi, ont confié à Sud Quotidien que le Président de la République, Macky Sall a décidé de reconduire Moustapha Niasse au Perchoir et Mahammed Boun Dionne à la tête du gouvernement.

Les jeux seraient faits. Ou du moins pour ce qui concerne le Chef du gouvernement et le président de l'Assemblée nationale. Le président de la République, Macky Sall a décidé de continuer avec le tandem Mahammed Boun Abdallah Dionne et Moustapha Niasse, respectivement Premier ministre et Président de l'Assemblée nationale.

Nos sources sont formelles :«Ce qui reste à faire, c'est la composition du gouvernement et des présidents de groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakaar (BBY) et des commissions à l'Assemblée nationale. Mais pour ce qui est du capitaine de l'équipe gouvernementale, ce sera Mahammed Boun Abdallah Dionne», tranche net, une source digne de foi et très proche du Président de la République. Ce, ajoute notre source pour diverses raisons. «Dionne est quelqu'un de loyal, de fidèle. Il a aussi bien mené la campagne et a remporté haut la main, les élections», confie notre source. Et de renchérir : «c'est aussi un très grand travailleur. Il n'a pour le moment commis aucune faute». Mieux, poursuit notre interlocuteur : «nous sommes à plus d'un an de l'élection présidentielle, il va donc continuer à conduire l'équipe et à exécuter les différents programmes du Chef de l'Etat».

Quid du Perchoir ? Là également, nos sources avancent que le Chef de l'Etat, Macky Sall va maintenir Moustapha Niasse. «C'est aussi quelqu'un de loyal. Mieux, il a quand même été le premier allié à déclarer qu'il ne se présentera pas contre le Président Sall et qu'il ne soutiendrait personne contre lui». Par conséquent, dira notre source, «par devoir de loyauté, le Chef de l'Etat va aussi le maintenir à la présidence de l'Assemblée nationale. Non seulement pour sa compétence, mais aussi pour son expérience».

Notre interlocuteur d'ajouter : «il y a aussi l'équilibre des institutions. Ousmane Tanor Dieng occupe le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT). Au niveau de la répartition des députés à l'Assemblée nationale, le Parti socialiste (PS) et l'Alliance pour la République (APR) sont mieux servis. Ce qui conforte encore une fois le choix du Chef de l'Etat de maintenir Moustapha Niasse au Perchoir».

Ce qui tranche d'avec la position de Moustapha Cissé Lô qui a soutenu dans les colonnes de nos confrères de Vox Populi hier, mardi 29 août, que le «président de l'Assemblée nationale doit être un membre de l'APR». Une déclaration que le président du Parlement de la CEDEAO avait aussi faite au lendemain des législatives de 2012 avant d'accepter le choix de Macky Sall d'offrir le Perchoir à son allié de taille, Moustapha Niasse.