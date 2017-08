Angola: Message du Président de la République remis à son homologue de la RDC

Carolina Cerqueira a encore réaffirmé que l'Angola continuerait à travailler avec le peuple congolais de la RDC dans le cadre des relations d'amitié et de fraternité, ainsi que de paix et de développement durable de la région.

La gouvernante angolaise a aussi précisé que le Président Joseph Kabila avait salué cet exploit avant de se montrer disponible de continuer à travailler avec l'Angola dans la recherche culturelle et l'organisation historique afin que Mbanza Kongo soit effectivement le centre culturel qui dignifie l'Afrique et puisse contribuer à la divulgation de l'histoire des Angolais à l'étranger.

Carolina Cerqueira, qui a été en tête d'une délégation composée du secrétaire d'Etat en charge des Relations Extérieures, Manuel Augusto, de l'ambassadeur d'Angola en RDC, José João Manuel, de l'ambassadeur, délégué permanent auprès de l'UNESCO, Diakumpuna Sita José et des cadres seniors de son portefeuille, a affirmé que le Chef de l'Etat congolais avait manifesté sa disponibilité de renforcer la coopération avec l'Angola dans divers domaines vu les liens d'amitié et de fraternité qui lient les deux peuples.

Dans ce message, José Eduardo dos Santos remercie l'appui et la contribution institutionnelle accordés par la RDC durant le processus de préparation et de promotion de la candidature d'inscription du centre historique de Mbanza Kongo sur la liste de patrimoine mondial de l'UNESCO, a souligné la ministre de la Culture, Caroline Cerqueira, envoyée spéciale du Chef de l'Etat angolais.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.