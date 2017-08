Angola: Elections /2017 - "J'assume la succession avec grande confiance" - João Lourenço

Quant à la corruption, João Lourenço s'est dit conscient qu'elle existe, et le MPLA reconnait que c'est l'un des pires maux qui affectent notre société », et nous sommes décidés à combattre ce mal.

Les échanges commerciaux entre l'Angola et l'Espagne se calculent à plus de 864 millions d'euros au cours de cinq dernières années.

L'Angola a également beaucoup de minerais comme les diamants, l'or et le fer. Dans le passé, il fut un producteur de poissons et des fruits de mer.

"L'Angola peut se développer. Il a des ressources au delà de l'or noir, et les secteurs d'investissement sont l'agro-industrie, les mines, la pêche et le tourisme.

João Lourenço dit que le grand point de virage de l'histoire récente du pays se centre sur la paix conquise en 2002 qui a rendu possible la tenue de trois élections, et une croissance sans précédent du pays malgré la persistance des indices de pauvreté et quelques cas de corruption.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.