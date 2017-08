Sénégal: Sensibilisation sur le code de conduite dans les réseaux sociaux - L'Artp et Facebook mutualisent leurs efforts

Au terme du deuxième trimestre 2017, souligne la Direction de la prévision et des études… Plus »

A en croire Mme Okobi, globalement, 40 millions de Pme sont actives sur le réseau Facebook et plus de 2 millions d'entreprises investissent dans son service publicitaire. En 2014, informe-t-elle, Facebook a généré 50 milliards de dollars de revenus pour ses créances grâce à des annonces publicitaires.

Par conséquent, il trouve que juguler certaine dérives qui résultent du traitement des contenus passe inévitablement par des actions concertées et coordonnées de toutes les parties prenantes en vue de veiller au respect des droits fondamentaux de l'homme. Toutefois, Abdou Karim Sall souligne que ces dérives notées parfois dans les réseaux sociaux n'entament en rien leur utilité pour la collectivité en cela qu'aujourd'hui, les frontières et les distances disparaissent, les nationalités se confondent devant les réseaux sociaux.

Pour sensibiliser les usagers sur le code de conduite dans les réseaux sociaux, l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), en partenariat avec la plateforme Facebook, a initié hier, mardi 29 août, une rencontre d'échange. L'objectif de cette session est de réfléchir sur les voies et moyens pour assurer une licéité et une moralité des contenus dans le respect de la vie privée en générale et de la protection des données personnelles en particulier.

Pour faire face à certaines dérives constatées dans l'utilisation des réseaux sociaux, l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) et la plateforme Facebook ont décidé d'unir leurs efforts.

