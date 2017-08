Au terme du deuxième trimestre 2017, souligne la Direction de la prévision et des études… Plus »

Revenant sur le Point d'échange internet Sénégal, Cheikh Bakhoum informera que l'infrastructure va favoriser le développement d'applications et de contenus. Mieux, il indique que la concrétisation dudit point d'échange boostera dans un futur immédiat le développement de l'auto-service avec son corolaire de l'auto-emploi. Comme autres avantages, il est d'avis qu'il réglera le problème de la rapidité de la connectivité, celui de l'utilisation de la bande passante entre deux utilisateurs de deux opérateurs différents, ou encore celui de la réduction du coût pour les usagers d'internet. En termes plus simples, ledit point d'échange local permettra de maintenir sur le plan local le trafic qui est destiné à des services qui sont hébergés localement. Une équipe sera mise en place pour, tout d'abord, finaliser les accords d'interconnexion entre les différents opérateurs, ensuite pour l'exploitation de ce point d'échange, selon les assurances de Cheikh Bakhoum.

Même son de cloche pour le représentant de l'Union africaine. En effet, Moctar Yédaly considère que l'internet représente aujourd'hui «l'unique opportunité pour l'Afrique de pouvoir se transformer et de rattraper le reste du monde dans bien de domaines». Donc, pour lui, la souveraineté de l'Afrique sur le point numérique est nécessaire dans la mesure où «l'internet pourrait être utilisé comme un objet de dominance et de colonisation numérique», avec cette quatrième révolution. Par conséquent, «il est extrêmement important qu'il y ait une protection des données personnelles, des transactions nationales, une certaine souveraineté numérique, une assurance de souveraineté qui permettrait à l'Afrique de pouvoir se protéger mieux», préconise-t-il.

En effet, M. Bakhoum estime que le point d'échange internet «est un atout de taille dans la facilitation de l'accessibilité et la sécurité du trafic internet au bénéfice de nos concitoyens». Ce qui constitue, selon lui, «un gage de souveraineté numérique pour impulser un développement maîtrisé». Mieux, convaincu que depuis longtemps, le Sénégal a toujours été le hub des télécommunications pour la sous-région, Cheikh Bakhoum pense que la réalisation d'un espace d'échange internet local «nous confère un potentiel de devenir la plateforme d'échange entre le reste du monde et la sous-région, notamment la Cedeao».

Sous l'égide du ministère des Postes et télécommunications, en collaboration avec les opérateurs de téléphonie présents au Sénégal, ainsi que l'Agence de l'informatique de l'Etat (Adie), sans oublier les Fournisseurs de services internet (Fsi), ainsi que l'Union africaine (Ua), entre autres, l'Association Senix a procédé au lancement du Point d'échange internet Sénégal hier, mardi 29 août. De l'avis du Directeur général de l'Adie, non moins Président du conseil d'administration (Pca) du Senix, Cheikh Bakhoum, «nous ne serons plus à la merci du trafic international car nous avons désormais notre internet local».

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.