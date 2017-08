Sénégal: Le pays accède à la souveraineté numérique avec son Point d'Echange Internet

Le Point d'échange Internet sénégalais (SENIX) a officiellement été inauguré mardi 29 août 2017 à Dakar par Modou Mamoune NGOM, Directeur des Télécommunications au Ministère des Postes et Télécommunications.

Selon un communiqué, ce nouveau centre de routage du trafic Internet national améliorera la qualité de la connexion Internet au Sénégal par une optimisation de la bande passante, réduira le coût d'accès à internet pour les consommateurs et favorisera l'émergence de l'économie numérique.

Conçu pour orienter le trafic Internet sénégalais depuis Dakar, le point d'échange internet fait économiser 100 Mo bande passante en réduisant l'utilisation du trafic international. Six opérateurs de réseau (Orange, Expresso, ADIE, Arc Informatique, Senix et Tigo) ont commencé à échanger du trafic internet via l'IPX dès le 29 août 2017.

L'IXP est piloté par le SENIX, l'organe de gouvernance chargé de réguler les échanges directs du trafic Internet entre les fournisseurs d'accès et de services Internet au Sénégal. Cheikh Bakhoum, par ailleurs Directeur-général de l'Agence de l'informatique de l'Etat (ADIE), officie comme Président du Conseil d'administration du SENIX.

Sous l'égide du Ministère des Postes et Télécommunications, la mise en place du Point d'échange Internet a nécessité le travail collégial de 23 entités comprenant l'ensemble des acteurs institutionnels du numérique mais aussi des opérateurs de téléphonie et des fournisseurs d'accès et de services Internet (ADIE, Orange, Tigo, Expresso, Arc Informatique, CSU-Hayo, EXCAF Telecom, Société nationale La Poste, SNRER, Douanes Sénégalaises, CTIC... ).