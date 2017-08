Sénégal: Hommage à Aliou Sow, un prince du Fouta

Tu t'es battu héroïquement contre la maladie mais DIEU l'a emporté parce que c'est lui le plus fort. De Kadiogne à Mbantou, de Guédé, de Podor, de NDioum, de tout le Fouta et d'ailleurs afflueront les condoléances, les remerciements et les prières pour ce grand fils du Fouta.

Prince Peulh à la dignité inaltérable et à la générosité sans bornes, ALIOU SOW fondateur de la Compagnie Sénégalaise d'Entreprise, devenue Compagnie Sahélienne d'Entreprise (CSE).

Musulman fervent, bâtisseur de mosquées, époux et père accompli, travailleur infatigable tu as couvé de ton aile protectrice tous ceux qui t'ont approché. Tu auras été un modèle pour toute notre famille et bien au-dela ... Combien ont secrètement, un jour ou l'autre, rêvé de pouvoir faire comme toi? Je suis convaincu cependant que nous tous réunis ne pourrions accomplir le dixième de tout ce que tu as fait car tu étais multidimensionnel !

Ta rigueur sur tous les plans est connue de tous. Elle t'aura permis de te hisser dans ta profession parmi les plus grands, faisant ainsi notre grande fierté et servant d'exemple à tout le monde. Je sais pourtant que derrière cette apparence se cachait un grand cœur; celui d'un homme bon, généreux, humble, plein de finesse et d'humour, capable de rire aux éclats, ce que peu de gens savaient de toi.

Le SÉNÉGAL qui vient de te perdre te pleurera, l'Afrique et le monde entier te pleureront. Nous avons tous perdu un homme prestigieux, élégant et raffiné. Mais nous sécherons nos larmes car nous sommes sûrs que DIEU dans son infinie bonté saura rétribuer à leur juste valeur tes immenses bienfaits. Tu t'en vas, mission accomplie sur terre, répondre au créateur qui t'a rappelé auprès de lui au moment qu'il a jugé opportun.

Tu vas y rejoindre ces autres monuments, tonton Amadou SOW ton ami et complice, parti il y a une annee, Tonton Moctar SOW, avec tout juste quarante jours d'intervalle. Quel symbole ! Nous sécherons nos larmes et nous prierons DIEU qu'il te reçoive en son paradis. Nous prierons pour tantie Kadiatou, Amadou Boubacar, Oumar, Ardo, Mohamed, Yérim, Aziz, Karim. Nous prierons pour Oumarel, Awa, Aissé, Yetta, Sadio, Malado, Aissata Dé et tous les autres... Nous prierons pour que DIEU nous donne à tous, ta famille, tes amis, tes collaborateurs et tes partenaires, la force de surmonter cette grande peine avec foi et dans le recueillement. Tu as vécu aux côtés d'une grande dame, Khadidiatou Diawara.

Son soutien constant, sa sérénité dans la joie comme dans les épreuves les plus dures, son amour de la famille ne sont pas étrangers à ta réussite et à ton œuvre. Elle ne saurait être dissociée d'aucun hommage qui te serait rendu. Merci pour tout Tantie. Un baobab géant est tombé ce 23 Août 2017! Un grand homme s'en est allé dignement, discrètement, comme il a vécu, presque sur la pointe des pieds. En même temps que mon affection renouvelée, je présente, au nom de tous, à tantie Kadiatou, à tous ses enfants et à toute sa famille nos plus sincères condoléances. Nous ne t'oublierons jamais Tonton. Reposes en paix Aliou Ardo Sadio.