Sénégal: Fabrication de sucre - Progression de l'activité, en variation trimestrielle

Au terme du deuxième trimestre 2017, souligne la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee), l'activité de fabrication de sucre, confiserie et chocolaterie s'est raffermie de 7,2%, en variation trimestrielle, principalement tirée par la production de confiserie et de chocolaterie (+7,6%).

Sur un an, la branche de « fabrication de sucre, confiserie et chocolaterie » s'est respectivement consolidée de 15,3% et 23,2% au deuxième trimestre et en cumul sur les six premiers mois de 2017.

Cette bonne orientation est attribuable aux performances notées dans la fabrication de sucre grâce, notamment, à la modernisation de la raffinerie, à l'augmentation des surfaces emblavées et au renforcement des capacités de broyage de la canne.

Par ailleurs, la fabrication de confiserie et de chocolaterie s'est bien comportée sur une base annuelle, progressant respectivement de18, 9% et 10,4% au deuxième trimestre 2017 et en cumul sur les six premiers mois de l'année.