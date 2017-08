Togo: Fally, Toofan et d'autres sur scène à Lomé pour chanter "la paix" et "l'intégration africaine"

Ce concert est organisé quelques jours après les douloureux évènements politiques du 19 Août dernier au Togo, soldés par des morts d'hommes et des blessés et une forte menace sur la paix dans le pays. Ce qui fait dire que ce concert est la manière toute trouvée par les culturels pour exprimer leur attachement à ce bien précieux qu'est la paix.

En effet, outre l'original, l'inimitable et l'indétronable Fally Ipupa, la scène qui sera érigée sur la pelouse du stade de Kégué dans la banlieue nord de Lomé verra défiler les mythiques Toofan, le Groupe ivoirien REVOLUTION, l'afro-rappeur camerounais MINK'S, le duo de choc ALMOK & Sessimè, dites les championnes d'Afrique, la coqueluche béninoise, ZEYNAB, la fine fleur togolaise au talent prometteur, SENZA, Cecile MEBA pour l'effet habituel du gospel traditionnel, et enfin, la pointe d'humour du célèbre GOGOLIGO.

Pour sa première au Togo, Fally Ipupa a décidé de défendre la cause de la Paix. L'artiste a accepté se produire sur scène à Lomé le 1er Septembre prochain, ensemble avec d'autres artistes africains et togolais.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.