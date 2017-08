Ile Maurice: Blanchiment d'argent - Les biens de 80 personnes, totalisant Rs 80M, saisis par l'ICAC

La Butte, Old Moka Road à Camp-Chapelon et Montée S à Grande-Rivière-Nord-Ouest. Ces trois… Plus »

C'est ce qui ressort de la newsletter de la commission anticorruption, publiée ce mercredi 30 août. Navin Beekarry fait ressortir que l'ICAC a décidé, depuis novembre dernier, de mener une lutte sans relâche contre le blanchiment d'argent. Notamment en adoptant une stratégie proactive et en renforçant sa collaboration avec plusieurs organismes, dont la police, la Financial Intelligence Unit, la Mauritius Revenue Authority et les services pénitentiaires.

L'Independent Commission against Corruption, un bulldog sans dents ? Le directeur général Navin Beekarry n'est pas de cet avis. Il en veut pour preuve le fait qu'entre octobre 2016 et mai 2017, les biens de 80 personnes soupçonnées de blanchiment d'argent ont fait l'objet d'Attachment Orders (ordre de saisie). Le tout, totalisant quelque Rs 80 millions.

