Tunisie: Aymen Abdennour - « Pour moi, c'est un pas en avant de venir » à Marseille

Aymen Abdennour, qui souhaitait quitter le FC Valence, retourne dans un championnat où il a fait ses preuves par le passé à travers ses anciennes expériences avec Toulouse et Monaco. Le tunisien arrive dans un club très difficile, où beaucoup de grands joueurs se sont cassés les dents, et dans une période où les résultats sportifs ne suivent pas les grands objectifs fixés par la direction. L'Aigle de Carthage devra vite s'acclimater à l'environnement marseillais avant de tout faire pour revenir dans le rythme de la compétition et entamer véritablement cette nouvelle aventure.

A Marseille, le joueur formé à l'Etoile du Sahel devrait former une charnière centrale assez complémentaire avec Adil Rami, le premier étant gaucher et le deuxième étant droitier. « Je le connais, j'ai joué contre lui, a souri le Tunisien. C'est un très bon joueur avec un très bon mental. C'est un roc. C'est un mec bien. Ça fait plaisir de jouer avec lui ».

Deux ans après avoir quitté l'AS Monaco, Aymen Abdennour est de retour en Ligue 1. Mais il n'a pas l'impression de régresser pour autant. « Jouer pour l'OM est une opportunité très importante et intéressante, affirme-t-il. J'ai fait deux années vraiment bonnes à Valence. Pour moi, c'est un pas en avant de venir ici. J'espère y faire des saisons comme à Toulouse et à Monaco ».

Le Tunisien était sur le point de s'engager au Zenith Saint-Pétersbourg, en Russie, lorsque les dirigeants marseillais se sont renseignés au sujet du défenseur axial. « Ils m'ont contacté, ça fait trois mois, a assuré le joueur de l'équipe nationale de Tunisie, en conférence de presse, ce 30 août. Mais j'étais concentré avec Valence. Ils sont revenus à la charge, il y a trois jours. C'est vrai qu'il y avait des contacts avec le Zenith et d'autres clubs. Mais quand Marseille m'a contacté, je n'ai pas hésité. Le projet me convient. Pour moi Marseille reste Marseille. C'est une fierté de jouer pour eux ».

