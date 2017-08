Algérie: Elim Mondial 2018 - L'Algérie conscient de la tâche qui l'attend

L'Algérie se déplace en Zambie ce samedi dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018. Déjà dos au mur les Fennecs sont dans l'obligation d'aller chercher un résultat positive à Lusaka.

Avec un point en deux rencontres, Algérie pointe à la dernière place du groupe B. Si tout n'est pas encore perdu, les Vert devront à tout prix l'emporter face aux Zambiens, qu'ils recevront quelques jours plus tard (5 septembre).

Pour le sélectionneur d'Algérie, Lucas Alcaraz, les Verts ont les moyens d'aller chercher les trois points de la victoire sur la pelouse du stade national des Héros à Lusaka.

« Je pense que nous avons les moyens de gagner à Lusaka et à Constantine trois jours plus tard, mais il faudra le démontrer sur le terrain. Le groupe est conscient de la tâche qui l'attend. Nous sommes en train de se préparer avec l'envie d'aller au mondial et tenter de préserver nos chances en gagnant ces deux matchs décisifs contre la Zambie », a indiqué le technicien espagnol.

Six points face aux champions d'Afrique 2012 permettraient aux hommes de Lucas Alcaraz, de prendre la tête du groupe.

« Nous abordons ces deux rencontres avec 5 points en moins par rapport au leader du groupe. Mathématiquement, c'est un virage décisif, on ne doit faire aucun calcul. La victoire est impérative », a-t-il ajouté.

Dans le même temps, les deux premiers, le Nigéria et le Cameroun, s'affrontent lors des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2018. Les coéquipiers de Riyad Mahrez défieront Nigérians et Camerounais lors des matchs retour en octobre.