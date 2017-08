Burundi: Shaquille, artiste de génie, entrepreneur ambitieux

L'art burundais n'arrête pas de nous révéler certains talents hors pair. Parmi eux, on a l'un des plus remarquables artistes-peintres burundais, Shaquille Mugisha. À 23 ans, il dirige Shaquart' Company. Portrait et vidéo.

Dans une société où la fierté d'un parcours sans faute se résume à un diplôme universitaire en droit, économie ou médecine, un jeune a fait montre de courage et de persévérance, Shaquille Mugisha.

Ce jeune talent qui fait parler de lui aujourd'hui était avant tout passé comme un paria aux yeux de ses proches. Du haut de ses 23 ans, le jeune prodige en art plastique n'a pas été aidé par sa famille afin de faire valoir son potentiel artistique.

Malgré tout, le jeune Shaquille y est parvenu. « Le chemin fut long mais la persévérance et la patience ont fini par payer », confie-t-il.

En 2007, âgé de seulement de 13 ans seulement, Shaquille Mugisha se fait remarquer grâce à une compétition d'art organisée par le Centre culturel français de l'époque, aujourd'hui Institut français du Burundi, où il a remporté le premier prix.

Et depuis, il compte 5 autres récompenses, dont une qui le remplit de fierté : le premier prix à l'AFRICAN DESIGN AND ARTS en 2014 au Kenya avec près d'une centaine des candidats venus des cinq pays de l'EAC en plus l'Ethiopie.

Shaquille, le mentor

Aujourd'hui le jeune prodige joue le mentor d'autres talents. Sa passion ne l'a seulement pas limité à son propre essor.

A travers lui, il veut faire émerger plusieurs autres jeunes gens. Il a créé 'Sharquart', une organisation qui met avant tout l'accent sur l'encadrement, la découverte et la promotion des jeunes artistes.

Shaquart' compte une vingtaine de jeunes dont le moins âgé a seulement 9 ans. Et son fondateur garde toujours grandes ambitions, dont l'une est de créer une école d'art et d'animation.