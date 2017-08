Tunisie: Un digne héritier de l'art de la statuaire

En 2012, Hilmi Najeh se fait tabasser par les salafistes

Bien au contraire, et comme d'autres artistes tunisiens de la fratrie, en 2012, quand le vent de la Révolution soufflait encore toutes voiles dehors, il a vu ses sculptures détruites, sauvagement, par une bande de salafistes, à la veille de son exposition à Tataouine, au motif qu'elles étaient «impies» et l'œuvre d'un «athée».

Rien que cela ! Hilmi Najeh s'est fait longuement tabasser, mais il a échappé à la mort grâce à des citoyens dignes de ce nom. Au final, il s'est retrouvé à l'hôpital, avec maintes fractures et contusions dont il traîne encore des séquelles physiques et morales.

Peu de temps après, il reçoit un appel téléphonique du ministre de tutelle de l'époque suivi de la remise d'un chèque de 800 dinars que l'artiste déchire en morceaux.

«Voilà comment on remercie un travail de six mois et quel respect on a pour les artistes !», tient-il à nous préciser calme et souriant, malgré tout, puisqu'il se sent prêt à affronter tous les démons, pour continuer à sculpter.

«Le marbre» de Maken-Zarzis

Hilmi Najeh a planté le décor, sous un jeune olivier, dans un parterre de verdure, face à la réception de l'hôtel Gectis, lieu de séjour des artistes de Maken. De jour, comme de nuit, un grand parasol blanc lui sert d'abri : contre le soleil et pour ne pas répandre la fine poussière de marbre quand il travaille à sa sculpture.

Une sculpture de petite dimension qui représente -- jusqu'au buste -- la femme et l'enfant (au dos) au recto et au verso, un couple obtenu grâce aux deux physionomies précédentes. Mais chacune (de ces images) sculptée, gravée, ciselée de différentes manières. Belle et raffinée sculpture qui attend son polissage avant l'exposition de l'atelier Al Maken des artistes.