Tunisie: Campagne de propreté du parcours touristique

C'est ainsi qu'au début du mois de juillet, l'association a organisé une campagne de propreté du parcours touristique (place Sidi Yahia, avenue Habib Bourguiba, les voies d'accès à la médina) ainsi que de la route touristique, et ce, par la levée des ordures et des débris de végétaux en utilisant des moyens matériels propres (sachets, balais, pelles...) et en mobilisant de jeunes volontaires.

Garder la pression haute

Parallèlement à cette campagne, une action de sensibilisation a été initiée auprès des estivants campant sur la plage Boujâafar afin d'attirer leur attention sur la nécessité de maintenir la plage en bon état de propreté, notamment durant la saison estivale, en jetant les diverses ordures dans les poubelles placées tout le long de cette plage.

«Parallèlement à cette campagne, l'association contribue actuellement à la lutte contre l'occupation illicite, anarchique et abusive des places et des voies publiques par les marchands ambulants, nous a affirmé Néjib Attia, vice-président de ladite association, et ce, en maintenant la pression haute à ce sujet auprès des autorités locales et régionales par des contacts épistolaires et une participation active aux réunions publiques tenues à cet égard».

«Il est à remarquer, a-t-il poursuivi, que l'association a contribué activement avec le concours d'autres associations, dont la Fondation Ali Chaieb pour les sciences et la culture, aux travaux de maintenance et d'embellissement de la statue équestre de Bourguiba qui ont eu lieu en juillet 2017 et qu'elle a été chargée officiellement par les autorités locales et régionales de la réalisation de la totalité des travaux de réinstallation de la statue équestre de Bourguiba au centre-ville, qui ont eu lieu aux mois de juillet-août 2016».