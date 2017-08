Maroc: Abdelouafi Laftit met en avant le caractère exemplaire de la coopération sécuritaire entre le pays et l'Espagne

Le projet dévoile divers sites historiques et aspects du patrimoine culturel de la ville Plus »

Pour ce qui des enfants des immigrés marocains de la deuxième et troisième générations qui ont vu le jour dans les pays européens, le ministre de l'Intérieur a souligné qu'ils ont besoin d'une attention toute particulière qui les aidera a échapper des griffes du terrorisme, essentiellement au sein des mosquées non contrôlées ou entre les mains de certains imams extrémistes.

Au sujet de sa rencontre avec son homologue espagnol, Abdelouafi Laftit a affirmé qu'elle a été "caractérisée par l'honnêteté et le sérieux quant au traitement des affaires relatives à la protection de nos pays respectifs contre les menaces terroristes, l'immigration illégale et le crime organisé".

Le ministre a tenu également à saluer le rôle "efficace" des Centres de coopération sécuritaire maroco-espagnols au niveau de Tanger-Med et Algésiras, ainsi que le travail des officiers de liaison, des patrouilles maritimes conjointes et de l'équipe conjointe d'analyse et d'information en matière de lutte contre le trafic de drogue à travers des avions légers.

Le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, a mis en avant, mardi à Rabat, le haut niveau et le caractère exemplaire de la coopération entre le Maroc et l'Espagne en matière de sécurité.

