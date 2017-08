Tunisie: Le lointain souvenir de 1974

«Nous allons avoir affaire à une équipe de Tunisie forte, homogène et bâtie autour de l'ossature de l'Espérance de Tunis, observe-t-il. Elle possède en Youssef Msakni un élément de qualité que j'adore personnellement.

Elle est quatrième au classement africain, ce qui n'est pas rien. Son coach, Nabil Maâloul, est un technicien extraordinaire. Je ne peux que lui souhaiter la réussite, mais pas contre nous ! Rien n'est fait. Les deux sélections sont au coude à coude. Ce sera compliqué pour tout le monde».

Le patron des Léopards rappelle par ailleurs tout le chemin effectué par les siens. «J'ai pris l'équipe à la 104e place mondiale et là, on est 28e, rappelle-t-il. Notre objectif est clair: l'accès au Mondial. Personne ne réussira à nous distraire par rapport à notre but, pas même ceux qui s'emploient à tirer l'ensemble vers le bas. Nous allons en Tunisie pour avoir trois points puisqu'on est dans un championnat. Nous ne devons compter que sur nous-mêmes, sur notre jeu, les moyens de se défendre afin qu'on rentre avec des points». L'équipe se trouve depuis hier matin à Tunis en provenance de Rabat où elle a effectué un stage de quatre jours.

Un milieu et une attaque cent pour cent expatriés

Sur la liste des 26 Congolais retenus face aux Aigles de Carthage, les cadres habituels Mbemba, Mubele et Bakambu seront fidèles au rendez-vous. Neeskens Kebano (Fulham) et Marcel Tisserand (Ingolstadt), absents en juin, reviennent en force. En contre-partie, manqueront à l'appel Britt Assombalonga (Middlesbrough), Youssouf Mulumbu, toujours sans club, Yannick Bolasie, physiquement pas au top, et Dieumerci Mbokani qui a pris sa retraite internationale.

Lors de la dernière coupe d'Afrique des nations, l'hiver dernier au Gabon, la RDC a été éliminée en quarts de finale par le Ghana. Il faut dire que les «Bleu, Rouge et Jaune», vainqueurs de la compétition continentale la plus prisée en 1968 et 1974 ont dû par la suite cavaler. Depuis 2000, ils n'ont rejoint le dernier carré qu'à une seule reprise, en 2015.

Entre temps, le cru local a pu démontrer toutes ses qualités en remportant à deux reprises (2009 et 2016) le championnat d'Afrique des nations réservé aux joueurs locaux. Pourtant, ce cru local n'est représenté que par cinq joueurs parmi les 26 convoqués pour le déplacement à Tunis. Ils évoluent tous soit comme gardiens soit comme défenseurs.

C'est dire que les Léopards vont attaquer les nôtres avec des pros expérimentés évoluant en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Turquie, en France et au Kazakhstan. La Tunisie est prévenue.