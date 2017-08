Maroc: La confiance des consommateurs baisse à nouveau

Le projet dévoile divers sites historiques et aspects du patrimoine culturel de la ville Plus »

Qu'à cela ne tienne, Nielsen a assuré qu'en ce qui concerne le futur proche, « 61 % des consommateurs pensent que les 12 prochains mois sont la période idéale pour effectuer des achats selon leurs envies et leurs besoins », soulignant que l'économie, la santé et la sécurité de l'emploi resteraient les trois préoccupations principales des consommateurs dans le monde pour les six prochains mois.

En détail, les marchés asiatiques ont profité des scores de confiance les plus élevés, avec notamment 6 des 10 meilleurs scores d'indice en Asie-Pacifique, ont expliqué les analystes assurant qu'en dépit du déclin de 4 points observé depuis le quatrième trimestre 2016, « l'Amérique du Nord a affiché un score de 117 et reste donc la première région dans le monde ».

Comparativement au quatrième trimestre 2016, les analystes de Nielsen ont noté que les scores de confiance du deuxième trimestre ont progressé dans 41 des 63 marchés étudiés via l'enquête en ligne. Ils ont aussi observé une amélioration de l'indice de confiance dans la plupart des marchés étudiés en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique latine.

A souligner que les scores de confiance à l'échelle régionale, Afrique/Moyen-Orient, ont connu une augmentation de 5 points depuis le quatrième trimestre 2016 pour atteindre les 88 points. D'après les analystes de Nielsen, les scores de confiance ont progressé dans trois des cinq pays de la région. En l'occurrence, les Émirats arabes unis qui sont à 110, soit une augmentation de 2 points, l'Arabie Saoudite à 98 et l'Afrique du Sud à 78, équivalant à une hausse respective de 4 points et d'1 point.

A cela, a-t-il estimé, « il faut également noter que les Marocains sont de plus en plus nombreux à penser que l'économie nationale est en récession. »

