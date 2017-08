Tunisie: Les messagères de l'art et de l'amour

Tel est l'esprit de cette exposition qui donne à voir l'ensemble des œuvres de quatre artistes peintres passionnées et dynamiques, les Tunisiennes : Alia Kateb, Neïla Ben Ayed, Zoubeïda Chamari Daghfous et la Candienne Marlène Luce Tremblay, qui, au-delà des différences des styles, des origines et des cultures, sont amies. Un des liens forts entre elles est le regard qu'elles portent sur l'art et sur la femme.

Elles se connaissent sous le charmant nom d'équipe «Dream Team» (Equipe de rêve). Ensemble, elles ont exposé dans plusieurs galeries en Europe, dans des pays arabes, en Amérique et particulièrement à Montréal et à New York, notamment la galerie Ashok Jain Gallery et même au siège des Nations unies à Manhattan.

Le vernissage de leur dernière exposition collective «Nous les femmes» a eu lieu la semaine dernière à Sidi Bou Said, en présence de Son Excellence Mme Carol Mc Queen, ambassadrice du Canada ainsi qu'un grand nombre de visiteurs et amateurs d'art.

Cette exposition abritée par la galerie Saladin était l'occasion de découvrir toute la richesse émotionnelle et communicative des œuvres exposées et qui témoignaient du don de ces artistes dont les démarches et les supports surprennent et séduisent. Les couleurs vibrent au sein des formes, s'agitent, se côtoient, parfois se mélangent, faisant ainsi naître les couleurs sous-jacentes de l'être, de l'âme, celle de la Femme.

Cependant, chacune l'appréhende d'une manière différente, apportant l'une comme l'autre sa vision personnelle, sa propre philosophie et ses émotions. Et c'est justement cette différence des approches qui fait toute la richesse et la profondeur de cette rencontre. Près d'une trentaine de toiles témoignent de leur grand talent et de leur passion commune et on y retrouve tour à tour l'énergie, la sobriété, la construction et l'analyse, la densité, l'originalité, la réflexion et la richesse chromatique et émotionnelle.

C'est sur la toile que chacune d'elles laisse s'exprimer ses impulsions. Par l'utilisation de «la femme» comme point de départ et d'arrivée, comme fondation des couleurs et des traits, chacune des peintres produit une œuvre fine et délicate.

Tous les styles se croisent et toutes les techniques se confondent, l'abstrait, le figuratif, réalisés avec l'acrylique, l'huile, des techniques mixtes, etc. Les portraits féminins essaient de saisir des émotions et des caractères. La forme, le trait et la matière représentent leur mode d'expression, le tout au service d'une harmonie colorée. Celle-ci diffère d'une artiste à une autre, elle est parfois légère, translucide, parfois encore énergique et puissante ou profonde et diaphane, mais toujours poétique.

Des œuvres aux multiples facettes où le personnage féminin occupe une place importante et recouvre sa force vitale, où l'émotion prend vie, sous la forme de figures différentes. Chaque toile est un fragment de vie et un message d'amour qui laisse toute liberté à ceux qui la contemplent de l'appréhender à leur guise. L'exposition est visible jusqu'au 7 septembre prochain.