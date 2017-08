Tunisie: Une animation sur fond de déchets

Ainsi, un verre de thé aux pignons coûte 3d500, alors qu'une petite tasse de café est à 2d500, prix étant libres. Un contrôle devrait être effectué pour constater la variation des prix d'un café à un autre.

Saletés partout

La mer d'Hammam-Lif demeure encore sale et une odeur désagréable s'en dégage. Les clients attablés dans ces cafés sont obligés de subir l'odeur des algues échouées sur la plage. Même le sable est jonché de déchets de toutes sortes: des emballages en papier et en plastique, des pots de yaourt vides, des paquets de cigarettes...

Les éboueurs doivent mettre, à chaque fois, beaucoup de temps pour nettoyer la plage qui manque de poubelles où les estivants peuvent jeter leurs déchets. C'est dire aussi que les citoyens contribuent à la pollution de leur cité, estimant que le nettoyage est une mission réservée à la municipalité.

Même les riverains ne se soucient pas outre mesure de la propreté de la cité. Ils n'hésitent pas à jeter, à tour de bras, leurs déchets près des arbres après le passage des bennes. Les vendeurs du marché municipal se débarrassent, eux aussi, de leurs déchets constitués de légumes et fruits avariés en les entassant sur le trottoir.

Hammam-Lif aurait été beaucoup plus belle si on avait trouvé une solution radicale à ces déchets. Pourtant, cette cité est fréquentée, chaque année, par des milliers de vacanciers qui viennent des régions limitrophes afin de passer quelques moments de plaisir.

Hammam-Lif, c'est aussi ces vendeurs de glace et ces restaurants qui jalonnent l'avenue principale. A longueur de journée, ces établissements ne désemplissent pas malgré une qualité de services qui n'est pas toujours au top. C'est que plusieurs familles préfèrent, au cours de la saison estivale, dîner à l'extérieur au lieu de s'attabler à la maison, quitte à payer le prix fort. Le Festival international d'Hammam-Lif attire, lui aussi, une foule à chaque fois qu'une représentation artistique est programmée. Les visiteurs semblent férus de théâtre, de musique tunisienne et étrangère, et même de danse.

Une tournée dans la cité nous permet de constater que les espaces verts manquent, et c'est bien dommage. Car les gens ont besoin de se reposer au milieu de la verdure après avoir parcouru une longue distance. Seuls les cafés sont là pour accueillir les jeunes et moins jeunes qui veulent se reposer quelque temps et se distraire. Les cafetiers proposent à leurs clients de jouer aux cartes ou aux dames. Ce n'est que vers 1 heure que les rues se vident progressivement et que la plage retrouve son calme. Quelques minutes plus tard, commencent les travaux de nettoyage manuel qui s'étendent jusqu'au petit matin.