Tunisie: «Laissons le sélectionneur travailler en paix... »

Lui aussi fait partie d'une génération de joueurs qui ont imprégné l'âge d'or du football tunisien, mais qui, paradoxalement, n'a pas eu la chance de disputer une phase finale d'une Coupe du monde.

L'ancienne gloire du football tunisien revient sur les causes de l'échec de l'équipe nationale lors des deux campagnes de 1990 et 1994 : «A cette époque, il y avait beaucoup d'interventionnisme en équipe nationale. Ça pouvait même émaner du président de la République pour des raisons de propagande politique. J'ai assisté à des faits et des gestes dans les coulisses de la sélection.

En 1994, tout le monde reprochait à M'rad Mahjoub son approche tactique au match retour contre le Maroc. Mais personne n'avait idée sur la pression qui a pesé lourdement sur ses épaules à cause de l'interventionnisme du ministre des Sports et de la pression constante du délégué général des sports. Parfois, l'extra-sportif peut s'avérer fatal et c'était le cas pour nous durant les années 1990. Quand le politique s'en mêle, ce n'est jamais bon signe pour le sportif», nous a confié Mohamed-Ali Mahjoubi.

«Nous étions des amateurs»

Mais il n'y a pas que l'interventionnisme des politiques qui a fait du tort à l'équipe nationale. Notre football était amateur, même si on voulait lui coller un statut semi-professionnel : «Nous étions des joueurs amateurs alors que nos concurrents, notamment le Cameroun, étaient composés essentiellement de joueurs professionnels évoluant en Europe. Franchement, nous ne faisions pas le poids», avoue l'ex-international tunisien.

«Capables d'aller en Russie»

Notre interlocuteur demeure néanmoins optimiste quant aux chances de notre sélection nationale de se qualifier au Mondial de Russie : «Nous sommes capables d'aller en Russie. Nabil Maâloul est un très bon communicateur, aussi bien avec les joueurs qu'avec les médias. C'est aussi un technicien expérimenté et il a beaucoup appris de Roger Lemerre. Nous avons une bonne équipe.

Il faut laisser le sélectionner travailler en paix et tout ira pour le mieux», conseille Mahjoubi qui interrogé sur le joueur qui lui ressemble le plus dans l'effectif actuel : «Je penserai à Ferjani Sassi vu qu'il est milieu récupérateur. C'est la dynamo de l'équipe alors que j'étais joker, mais nous avons des ressemblances dans notre approche offensive», conclut-il.