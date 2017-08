Tunisie: Un joueur instinctif

Le lutin Youssef Msakni, sociétaire d'Al Dahil Club (fusion entre Lekhwiya et Al Jaish), est plus qu'un simple milieu offensif, c'est un virtuose, un détonateur qui peut changer le cours d'un match grâce à son coup de reins déboussolant et sa faculté à fixer son adversaire.

Face à la RDC, ce vif compétiteur sera à n'en point douter l'atout n°1 des Tunisiens. Par ses dribbles imprévisibles et sa vision du jeu, l'ex-artiste de l'EST ne manquera pas d'associer sa palette à celle des pétillants Ferjani Sassi et Wahbi Khazri. Il faut dire que même à court d'endurance, Msakni compense parfois son manque de vélocité par sa technique raffinée et son inspiration.

En clair, si la vitesse n'est pas toujours son point fort, sa capacité à conserver le cuir est exceptionnelle. Récupération de balle, temporisation, dribble, passe millimétrée, frappe enveloppée imparable, voilà le rythme qu'impose Msakni aux équipes adverses. Voilà le jeu qui doit faire rêver les fans présents dans les travées de Radès.

Et c'est dire la responsabilité qui pèsera sur lui. Du point de vue personnel et individuel, et bien que son palmarès aurait pu être plus étoffé, celui-ci est amplement suffisant pour que l'on reconnaisse le talent du joueur qu'il est.

Une touche poétique

Oui pour la plupart des puristes, le nom de Msakni est désormais ancré dans les consciences. Sa force tranquille sur le terrain et sa manière de caresser le cuir lui auront permis de se forger une vraie personnalité. Tantôt avec un rythme latino de faux lent.

De temps à autre, via sa conduite de balle impeccable, il donne l'impression d'être plus mature que ses partenaires et adversaires. Car tout ce qu'il fait sur le terrain n'est jamais dans l'exubérance. Enchaînement supersonique ou tir en finesse, Msakni est unique.

C'est un joueur qui est dans la lignée des grands joueurs tunisiens qui ont marqué leur époque. Il le confirme sur le terrain, modérément et modestement. Nul doute que demain soir, Youssef Msakni ne manquera pas d'ajouter au jeu cette touche poétique qui favoriserait le triomphe des nôtres. On y croit et on croise les doigts!