Angola: Elections/2017 - La CEAST appelle les Partis à reconnaître les résultats électoraux

Luanda — La Conférence Episcopale de l'Angola et São Tomé (CEAST) a appelé mercredi les partis politiques et la colligation ayant concouru aux élections générales en Angola à "reconnaître les résultats avec sérénité et responsabilité, car telle est la volonté du peuple exprimée aux urnes".

La CEAST exhorte les Associations politiques à donner priorité au dialogue sincère, fécond et constructif, à recourir aux instruments légaux pour dissiper les éventuelles équivoques, cherchant, par-dessus tout, le bonheur de la nation par la paix et la vérité, ajoute une note pastorale lue mercredi à Luanda par le porte-parole de la Conférence, José Manuel Imbamba.

La note souligne que "les regards des Angolais et des amis de l'Angola sont fixés sur la Commission Nationale Electorale (CNE) à laquelle revient la responsabilité de gérer et de publier, dans le maximum de transparence et aux termes de la Loi, tout ce que les électeurs ont exprimé aux urnes".

"Que tout soit fait sans susciter de doutes, et porter uniquement les armes de la vérité, la justice, la transparence et le dialogue inclusif entre les partis concernés. Le peuple a fait sa part, et il l'a très bien fait, l'on attend de même de la CNE", ajoute le document.

Les évêques angolais exhorte "les futurs dirigeants issus de la volonté exprimée par le peuple aux urnes à travailler pour le bonheur de tous les Angolais, indépendamment de leurs couleurs partisanes, mettant l'accent, non sur le militantisme partisan, mais plutôt sur la citoyenneté et le patriotisme".

Enfin, la CEAST encourage "l'opposition à être forte et à obliger le gouvernement à faire de son mieux pour le bien-être de tous".