Angola: Judo - Le président de la FAJ pour l'insertion de la discipline dans les écoles

En ce qui concerne le voyage à Malanje, les dirigeants des équipes de jiu-jitsu et de judo, ainsi que les employés du projet Biocom ont été mardi dans la municipalité de Cacuso, où ils ont abordé lors d'une conférence la motivation et les leçons pratiques pour surmonter des obstacles durant la vie.

Lors de la rencontre tenue au siège de la Biocom à Talatona, les internationaux brésiliens Max Trombini, Sensei Umakakeda d'origine japonaise et Sensei Albertoni ont été unanimes à reconnaître des talents angolais qui, avec un excellent travail, pourraient évoluer et connaître de nombreux succès à l'avenir.

"Tout d'abord, je voudrais remercier les présents et dire que les experts sont venus en Angola à notre invitation, dans le cadre d'un partenariat pour transmettre l'expérience du travail d'insertion sociale de plus de 200 enfants de la rue qui ont déjà obtenu environ 15 trophées et plusieurs médailles en cinq ans », a souligné le responsable de la Biocom.

À son tour, le directeur général de la Société Bioénergie d'Angola (Biocom), Carlos Henriques Matias, a assuré l'engagement de l'institution dans le développement du sport au sein des communautés et la responsabilité sociale, vis-à-vis de la formation intégrale des enfants et des jeunes.

"La judoka Antónia de Fátima, dit Faya, qui a déjà remporté des médailles dans des événements mondiaux, est un produit de l'ancien centre de pratique et formation de l'école NJinga Mbande. C'est le bon chemin et que nous devons suivre dans toutes les provinces, parallèlement à d'autres programmes de vulgarisation", a illustré Paulo Nzinga, également maître de judo angolais.

Le responsable a ajouté que les maîtres brésiliens avaient transmis leurs connaissances et encouragé les agents nationaux sur les actions et les formes d'intégration sociale des enfants, en commençant par la pratique des disciplines sportives.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.