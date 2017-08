Angola: Jiu-jitsu - Des dirigeants de la discipline éclairés sur la motivation et le succès

À son tour, le directeur de production de la Biocom, Marcos Brandão, a déclaré que la conférence avait une grande importance puisqu'elle servira de motivation pour les travailleurs et, par conséquent, améliorera leur engagement et dévouement.

Max Trombini a expliqué les différentes facettes de sa vie professionnelle et comment il a réussi à s'établir émotionnellement et à construire une carrière qui l'a fait devenir l'un des meilleurs entraîneurs de judo et jiu-jitsu au Brésil.

La conférence animée par l'écrivain et le maître international du judo et jiu-jitsu, le brésilien Max Trombini, a visé à éveiller aux employés l'esprit d'encouragement à la pratique de ces disciplines sportives.

Cacuso — Les dirigeants d'équipes de jiu-jitsu et de judo, ainsi que les employés du projet Biocom ont été mardi dans la municipalité de Cacuso, clarifiés lors d'un atelier sur la motivation et les leçons pratiques pour surmonter les obstacles durant la vie.

