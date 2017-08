Afrique de l'Ouest: Double confrontation - Sénégal-Burkina Faso Tournant décisif

Photo: rfi

Coupe du monde 2018

Le Burkina Faso affrontera le Sénégal dans une double confrontation comptant pour la 3e et 4e journée des éliminatoires du mondial russe 2018. Respectivement le 2 septembre 2017 à Dakar et le 5 à Ouagadougou, ces deux matchs constituent une étape-clé sur la route du mondial pour le coach Paolo Duarte et ses poulains malgré l'absence de quelques ténors.

La poule D des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018 promet un choc entre le Burkina Faso, leader du groupe, au Sénégal, 3e au classement, dans une double confrontation le 2 septembre à Dakar et le 5 à Ouagadougou. Comptant pour la 3e et 4e journée de ses éliminatoires, ces deux matches vont sans doute constituer un tournant décisif pour la route du mondial russe.

Dans la liste des convoqués du coach Paulo Duarte, ne figurent pas les noms de quelques ténors. Il s'agit de Steeve Yago, Bakary Saré, Jonathan Pitroipa et Abdou Razak Traoré. Les raisons de ses absences : blessures ou manque de club. Des équations à résoudre pour le technicien portugais, surtout dans sa charnière défensive.

Il faudra composer avec Bakary Koné et Issouf Dayo dans l'axe. Bakary Koné revient d'une longue blessure et n'a pas de compétition dans les jambes. Idem pour Issouf Dayo. Mais, lui, a bien repris avec à la clé, un but inscrit le week-end dernier.

Au vue de cette configuration, les Etalons se présentent face aux Lions de la Terenga un peu diminués. Mais en dépit de ces absences, le Burkina Faso devra confirmer sa belle tenue de ses cinq dernières années face au Sénégal pour se donner toutes les chances de participer à son tout premier mondial.

Sur la production d'ensemble de jeu durant quelques années, le football burkinabé a prouvé que son banc a de la profondeur. Donc l'absence de ses ténors ne doit pas être un handicap dirimant sur la route du mondial.

Il faut réaliser une performance honorable à Dakar et revenir gagner à Ouagadougou pour prouver que la belle chevauchée du capitaine Charles Kaboré et ses coéquipiers lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations n'est pas un fait du hasard.

Les Etalons en ont les moyens pour franchir cette étape du Sénégal avec brio si et seulement le collectif tant reconnu à cette équipe demeure. Les poulains du coach Paulo Duarte rallient la capitale sénégalaise aujourd'hui en provenance du Portugal où ils ont effectué un premier stage du 27 au 31 août 2017.