Angola: La Commission de déminage veut plus de collaboration avec les projets publics de Cunene

Ondjiva — Le responsable de la Commission intersectorielle pour le déminage et l'assistance humanitaire (CNIDAH) dans la province de Cunene, Mário Satipamba, a défendu mercredi à Ondjiva une plus grande harmonisation du programme de déminage avec les projets publics et privés dans le nettoyage des champs agricoles, la réhabilitation et ouverture des routes.

Se confiant à l'Angop à propos de l'activité du secteur pour 2017, Mário Satipamba a déclaré que la province a réalisé des progrès significatifs dans les zones déjà déminées, actuellement avec 53.810.070 mètres carrés, d'où, avec la synchronisation des programmes, ce nombre augmenterait.

Selon la source, le manque d'harmonie dans certains projets complique l'action de déminage.

La Commission intersectorielle nationale pour le déminage et l'aide humanitaire au Cunene priorise cette année le nettoyage et déminage des principales tronçons routiers, en vu de stimuler le développement de l'agro-élevage et le mouvement des personnes et des biens.