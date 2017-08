Burkina Faso: Première Région militaire - Le colonel Gilles Bationo succède au colonel-major Jean Calvin Traoré

Le chef d'Etat-major de l'armée de terre, le colonel-major Léon Traoré, a installé le mardi 29 août 2017 à Kaya, le nouveau commandant de la 1ère Région militaire, le colonel Gilles Bationo. La cérémonie de prise de commandement s'est déroulée en présence des autorités militaires, paramilitaires, politiques, administratives, coutumières et religieuses.

Après deux ans et demi (17 janvier 2015-29 août 2027) passés à la tête de la première Région militaire dont l'Etat-major est basé à Kaya, le colonel-major Jean Calvin Traoré a cédé son bâton de commandement au colonel Gilles Bationo.

Nommé, le 1er août dernier, il a été installé dans ses nouvelles fonctions, le mardi 29 août 2017 au sein de l'Etat-major de la première Région militaire par le chef d'Etat-major de l'armée de terre, le colonel-major Léon Traoré.

Celui-ci, avant de remettre le bâton de commandement au nouveau commandant Gilles Bationo, a ordonné les officiers, sous-officiers et militaires du rang de la Première région militaire, à le reconnaître comme chef et à lui obéir.

Officiers, sous-officiers et militaires du rang de la 1re Région militaire, de par le chef de l'Etat, vous reconnaîtrez désormais pour chef, le colonel Bationo Gilles ici présent. Vous lui obéirez à tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois... ..», a-t-il ordonné.

Installé dans ses fonctions et le bâton de commandement en main, le col Bationo a ordonné aux troupes de défiler sous le regard des autorités administratives, militaires et paramilitaires, coutumières et religieuses, parents, amis et connaissances venus assister à la cérémonie de passation de commandement. Le commandant entrant a remercié la hiérarchie pour la confiance placée en lui, en le nommant à la tête de cette région militaire. Il dit être prêt pour relever les défis.

« Je ne ménagerai pas ma peine pour la conduite des missions qui nous sont confiées dans une adversité dominée par la menace terroriste, une menace complexe, mouvante, sournoise et asymétrique. Nous recevrons certainement des coups, mais nous pouvons et nous devons les minimiser.

Cela passe par l'instruction, la réactivité, l'adaptabilité et surtout l'engagement individuel face à l'ennemi », a-t-il indiqué. A l'endroit de la troupe, le commandant de la région militaire a confié ceci : « C'est en bon père de famille que je viens de saisir l'étendard qui nous réunit ce jour et face à la tâche qui nous attend, je serai à votre écoute sans complaisance ni démagogie, mais avec fermeté, droiture et équité. Je vous promets de veiller à notre patrimoine commun avec la force tranquille d'un chef digne de vous ».

Une minute de silence des soldats décédés

Pour le commandant sortant, le colonel-major Jean Calvin Traoré, durant les deux ans et demi qu'il a passés à la tête de la première Région militaire, il a eu avec ses hommes, des moments très intéressants mais également des moments difficiles. « Nous avons vécu ensemble des drames », a-t-il regretté.

Qu'à cela ne tienne, il a félicité ses hommes pour la discipline et l'abnégation qu'ils ont montrées dans l'accomplissement de sa mission. Pour ce faire, il a souhaité que ceux-ci montrent la même ardeur à son successeur.

Présidant de la cérémonie de prise de commandement, le chef d'Etat-major de l'armée de terre, colonel-major Léon Traoré a relevé que la première Région militaire est un rempart depuis 2012 face à la menace terroriste qui s'est installée au Nord du Burkina Faso.

« La première Région militaire nous a été d'une très grande contribution dans la lutte contre le terrorisme et cela, on le doit certainement à l'ardeur des hommes, des militaires du rang, des sous-officiers, des officiers qui sont sur la première ligne mais en tant que commandement, nous le devons également à tous les chefs militaires qui se sont succédé à la tête de cette région dont le colonel-major Jean Calvin Traoré », a-t-il soutenu.

Né le 19 juin 1968 à Bobo-Dioulasso, le colonel Gilles Bationo totalise 28 ans de carrière dans les rangs des Forces armées nationales.

Il a occupé plusieurs responsabilités dans l'armée dont la dernière était le commandement de la deuxième région militaire. Il a suivi plusieurs formations et stages militaires qui lui ont valu des qualifications et diplômes militaires.

Marié et père de quatre enfants, le colonel Bationo a reçu plusieurs décorations dont la médaille d'honneur militaire.

Il comprend le français, l'anglais, l'arabe dialectal, le bambara-dioula. A noter qu'une minute de silence a été observée en la mémoire du président de l'Assemblée nationale et des soldats décédés, au cours de la cérémonie de passation de commandement.