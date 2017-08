Burkina Faso: Tabaski 2017 - 400 000 FCFA pour le "mouton d'Abraham"

«Le marché est très mauvais. Les gens viennent se renseigner et repartent», affirme-t-il. Le jeune Moussaa, avec une douzaine de têtes de moutons, dont le prix varie entre 250 000 FCFA et 400 000 FCFA. Le bêlement des moutons se mêle aux marchandages entre vendeurs et revendeurs.

Là-dessus, il est catégorique. «C'est le prix au rabais même que je t'ai dit comme ça», ajoute le vendeur. L'effervescence n'est pas au rendez-vous.A l'intérieur du marché, le natif de Dori, Moussa Dicko, venu spécialement à Ouagadougou, pour la vente des animaux à l'occasion de la fête de Tabaski, ne cache pas non plus sa «déception».

«Les moutons que je vendais entre 100 000 FCFA et 200 000 FCFA, je le fais entre 40000 FCFA et 150 000 FCFA cette année», explique le vieux Compaoré, l'air dépité. Toutefois, il faudra remettre à Hamado Compaoré la bagatelle de 250 000 FCFA voire 300 000 FCFA pour espérer embarquer l'une des bêtes qu'il tient.

