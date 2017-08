Burkina Faso: Lutte contre l'immigration clandestine - Une ONG lance la campagne «Rêves perdus»

C'est pourquoi, le président du CNJ-BF, Mamoudou Ouédraogo, pense qu'il s'agit d'un ambitieux projet qui a pour but de sauver la vie de plusieurs milliers de personnes. Dr Nantcha a proposé comme alternative à la migration irrégulière, la création de plus d'emplois pour les jeunes.

Cette campagne, dénommée «Rêves Perdus» (Lost Dreams en anglais) est soutenue par une autre campagne conduite sur les réseaux sociaux et dénommée «NoMoreDeath» pour dire plus jamais de mort dans le désert ni sur la mer. Pour les responsables du réseau, la traversée du désert peut se transformer en un calvaire pour certains et la traversée de la mer et des barrières, fatales pour d'autres.

C'est l'opinion du Réseau des Africains de l'Allemagne (ONG The African Network of Germany-TANG). Il a lancé le 29 août 2017, en collaboration avec le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso (CNJ-BF), une campagne de sensibilisation aux risques liés à la migration irrégulière.

